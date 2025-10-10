Into Darkness – Star Trek: la spiegazione del finale del film

Il finale di Into Darkness – Star Trek è stato uno spettacolo ricco di azione ma sconcertante, simile a una versione distorta di Star Trek II: L’ira di Khan, in cui i ruoli del capitano Kirk (Chris Pine) e Spock (Zachary Quinto) erano stranamente invertiti. Dopo aver ucciso l’ammiraglio Alexander Marcus (Peter Weller), Khan (Benedict Cumberbatch) ha preso il controllo della USS Vengeance e ha minacciato di distruggere la USS Enterprise se Spock non gli avesse consegnato i 72 siluri fotonici contenenti i suoi seguaci geneticamente modificati.

Spock ingannò Khan inviandogli i siluri senza le persone criogenicamente congelate al loro interno e fece esplodere le armi per danneggiare la Vengeance. Una volta che Kirk, Scotty (Simon Pegg) e la dottoressa Carol Marcus (Alice Eve) si teletrasportarono sull’Enterprise, l’astronave perse potenza e iniziò a precipitare sulla Terra. Kirk entrò nel nucleo di curvatura e lo allineò, ricevendo una dose letale di radiazioni. Mentre Spock assisteva alla morte di Kirk, Khan fece schiantare la USS Vengeance su San Francisco e cercò di fuggire.

Spock si teletrasportò per uccidere Khan, ma durante l’inseguimento il dottor Leonard “Bones” McCoy (Karl Urban) si rese conto che il “super sangue” di Khan poteva riportare in vita Kirk, che aveva messo in una criocamera. Uhura (Zoe Saldana) si teletrasportò per aiutare Spock a catturare Khan, e McCoy riuscì a sintetizzare un siero dal sangue di Khan per salvare la vita di Kirk. Un anno dopo, la USS Enterprise è stata rilanciata in una missione quinquennale con il capitano Kirk al comando. Alla fine di Into Darkness – Star Trek, Kirk ha imparato che la vendetta non è ciò che contraddistingue la Flotta Stellare e la sua esperienza contro Khan, che è stato rimesso in criogenesi, lo ha fatto maturare come capitano dell’Enterprise.

La spiegazione del piano malvagio di Khan in Into Darkness – Star Trek

Khan era il cattivo principale di Into Darkness – Star Trek, anche se per gran parte del film si ribellava al fatto di essere vittima del corrotto ammiraglio Marcus. L’obiettivo principale di Khan era uccidere Marcus, distruggere la Flotta Stellare e riunirsi con i suoi 72 seguaci, ma la trama del film ha reso i suoi metodi confusi. Nel primo atto del film, Khan, con la sua identità fittizia di comandante John Harrison, ha orchestrato l’attentato dinamitardo all’Archivio storico Kelvin di Londra. Ma l’archivio era una copertura per la Sezione 31, l’agenzia segreta della Flotta Stellare, che stava usando Khan per sviluppare armi per la Flotta Stellare sotto gli ordini di Marcus.

Khan ha bombardato la Sezione 31 perché sapeva che il protocollo della Flotta Stellare imponeva a Marcus e allo staff senior di riunirsi nella sala conferenze Daystrom presso il quartier generale della Flotta Stellare. A bordo di una nave da salto rubata, Khan ha attaccato i vertici della Flotta Stellare, ma non è riuscito a uccidere Marcus. Invece, il mentore di Kirk, il capitano Christopher Pike (Bruce Greenwood), è morto nell’attacco. Khan ha quindi utilizzato la tecnologia transwarp di Scotty per teletrasportarsi su Kronos, il pianeta natale dei Klingon.

Kirk si è offerto volontario per portare l’Enterprise nello spazio klingon e uccidere Khan, ma quando il suo equipaggio ha contestato l’immoralità di questa missione, Kirk ha cambiato idea e ha deciso di arrestare Khan per sottoporlo a un processo. Khan, a sua volta, salvò la squadra di Kirk dai Klingon e si arrese a Kirk, avendo intuito che il capitano non sapeva di essere stato incastrato dall’ammiraglio Marcus e che la Sezione 31 aveva sabotato il nucleo di curvatura dell’Enterprise. Fingersi prigioniero era il modo più veloce per Khan di arrivare a Marcus. Khan sapeva che Marcus sarebbe venuto di persona quando avesse saputo che Kirk aveva disobbedito agli ordini.

Quando Marcus arrivò a bordo della USS Vengeance per distruggere l’Enterprise, Khan accettò di collaborare con Kirk per infiltrarsi nella nave stellare di Marcus. Ma Kirk tradì Khan per primo e fece stordire Khan da Scotty. Quando Khan si risvegliò rapidamente, attaccò e uccise Marcus. A quel punto, l’obiettivo di Khan era quello di riprendere i suoi seguaci dall’Enterprise e usare la Vengeance per distruggere la Flotta Stellare. Ma dopo che Spock lo ingannò e danneggiò la Vengeance, Khan si accontentò di schiantare l’astronave di Marcus contro il quartier generale della Flotta Stellare prima di fuggire. Se Khan avesse avuto successo, lui e i suoi seguaci avrebbero usato la Vengeance per distruggere sistematicamente la Flotta Stellare, ma invece il tiranno geneticamente modificato fu riportato in animazione sospesa.

Il piano malvagio dell’ammiraglio Marcus

L’ammiraglio Alexander Marcus era l’altro cattivo di Star Trek Into Darkness e, in un certo senso, era peggiore di Khan. La storia di Marcus è che dopo che Nero (Eric Bana) distrusse Vulcano in Star Trek del 2009, l’ammiraglio temeva che la Flotta Stellare non fosse preparata per una futura guerra con i Klingon. Marcus ha utilizzato la Sezione 31 per cercare modi per “militarizzare” la Flotta Stellare e hanno scoperto la nave che conteneva Khan e i suoi seguaci nello spazio. Quando Marcus si rese conto che Khan era il signore della guerra geneticamente modificato di 300 anni prima, lo riportò in vita e lo costrinse a sviluppare armi e tattiche per realizzare la sua visione di una Flotta Stellare militarizzata.

Come incentivo, Marcus tenne prigionieri i seguaci di Khan e minacciò di ucciderli se non avesse collaborato. Nei panni del “Comandante John Harrison”, Khan contribuì allo sviluppo della USS Vengeance e degli speciali siluri fotonici che finirono per ospitare i seguaci di Khan in animazione sospesa. Ma quando Khan decise di vendicarsi di Marcus, distrusse la struttura della Sezione 31 e gli agenti nell’Archivio Kelvin e attaccò il quartier generale della Flotta Stellare, Marcus vide il desiderio di vendetta di Kirk come un’opportunità per sbarazzarsi di Khan.

Tuttavia, Marcus non aveva mai avuto intenzione di far tornare Kirk e l’Enterprise dalla missione su Kronos, e l’ammiraglio voleva iniziare una guerra con i Klingon, ma alle condizioni della Flotta Stellare. Marcus fece sabotare dalla Sezione 31 il nucleo di curvatura dell’Enterprise in modo che la nave rimanesse bloccata nello spazio klingon dopo che Kirk avesse compiuto la sua missione originale di lanciare 72 siluri fotonici su Kronos dal confine della Zona Neutrale. Quando Marcus scoprì che Kirk aveva disobbedito agli ordini e aveva catturato Khan, guidò personalmente la Vengeance per distruggere Kirk, Khan e l’Enterprise.

L’ammiraglio non aveva mai avuto alcuna intenzione di lasciare Kirk in vita, e nemmeno le suppliche di sua figlia Carol Marcus riuscirono a dissuaderlo. Se Marcus avesse potuto fare a modo suo, avrebbe annientato l’Enterprise e tutti quelli a bordo, compresi Khan e i suoi seguaci, rimediando all’“errore” che aveva commesso risvegliandoli dal sonno criogenico. Marcus avrebbe così ottenuto la guerra con i Klingon che desiderava e l’ammiraglio era convinto che la Flotta Stellare avrebbe sconfitto i nemici grazie alla Vengeance e alla tecnologia della Sezione 31.

Cosa è andato storto in Into Darkness – Star Trek

Into Darkness – Star Trek presenta interpretazioni straordinarie da parte del cast e scene d’azione emozionanti. I difetti del film derivano dai suoi numerosi passi falsi creativi e da un errore fatale nel modo in cui è stato commercializzato questo sequel di Star Trek. J.J. Abrams e i suoi sceneggiatori, Damon Lindelof, Alex Kurtzman e Roberto Orci, hanno deciso che, nonostante avessero carta bianca per fare ciò che volevano nella linea temporale alternativa di Kelvin, avrebbero reso Khan Noonien Singh il cattivo principale del film. L’inclusione di Khan ha quindi reso necessario riproporre diversi aspetti di Star Trek II: L’ira di Khan.

Ma la novità di questa scelta è stata persa dalla maggior parte dei fan di Star Trek, che hanno visto l’uso di Khan nel sequel come una decisione creativamente fallimentare. Inoltre, non ha aiutato il fatto che Khan, un personaggio di colore originariamente interpretato dall’iconico Ricardo Montalbán, sia stato “imbiancato” dalla scelta di Benedict Cumberbatch per il ruolo. A difesa di Into Darkness – Star Trek, uccidere Kirk e mettere Spock contro Khan aveva il vantaggio che il vulcaniano era fisicamente all’altezza del superuomo geneticamente modificato, cosa che Kirk semplicemente non era.

Ma alla fine del film, lo Spock affranto che si scaglia come un pazzo violento contro Khan era troppo lontano dal vulcaniano freddo e logico che Spock dovrebbe essere. Molte altre scelte creative sconcertanti, come Kirk così immaturo da infrangere senza scrupoli la Prima Direttiva e così assetato di vendetta da impegnare l’Enterprise in una caccia all’uomo immorale, la controversia scatenata da una scena inutile in cui Carol Marcus si spoglia in mutande davanti a Kirk senza motivo, Spock interpretato da Leonard Nimoy che dice a Spock interpretato da Zachary Quinto come sconfiggere Khan, e la morte di Kirk che viene immediatamente annullata grazie al “sangue magico” di Khan hanno affossato il film agli occhi del pubblico, nonostante i punti di forza del film.