Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: la spiegazione del finale del film

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (leggi qui la recensione) del 2017 segna il quinto capitolo di una delle saghe più celebri del cinema d’avventura, tornata dopo alcuni anni dall’uscita del quarto film, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare. Il film riprende le vicende di Jack Sparrow, intraprendendo un nuovo capitolo della sua epopea tra mare, pirati e maledizioni leggendarie, e cerca di riconnettere fili narrativi lasciati aperti dai precedenti episodi, consolidando il filo conduttore che attraversa l’intera saga.

Questa nuova avventura introduce personaggi antagonisti memorabili, come il temibile Capitano Salazar, e sviluppa ulteriormente dinamiche già note ai fan tra Jack Sparrow, Will Turner ed Elizabeth Swann. Al contempo, il film gioca con elementi soprannaturali, nuove maledizioni e leggende dei Caraibi, mantenendo lo stile iconico fatto di humor, scene d’azione spettacolari e colpi di scena che hanno sempre caratterizzato la serie.

Pur offrendo una storia compiuta, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar lascia numerosi elementi aperti e suggerimenti che guardano oltre, prefigurando sviluppi futuri per la saga e possibili nuovi film. In questo articolo ci concentreremo su un’analisi dettagliata del finale, spiegando come si risolve la vicenda e quali indizi fornisce su un ipotetico sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi.

LEGGI ANCHE: Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: la spiegazione del finale del film

La trama di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

Henry Turner (Brenton Thwaites), figlio di Will Turner (Orlando Bloom) ed Elizabeth Swan (Keira Knightley), si trova su una nave della Royal Navy al largo del Triangolo del Diavolo. L’imbarcazione viene attaccata dalla temibile Silent Mary, capitanata dal feroce Armando Salazar (Javier Bardem). Quest’ultimo uccide tutto l’equipaggio, eccezione fatta per Henry che incarica di trovare Jack Sparrow (Johnny Depp) per avvertirlo che presto avrà la sua vendetta. Approdato sull’Isola di Saint Martin, Henry incontra Carina Smyth (Kaya Scodelario), condannata per stregoneria, a causa della sua profonda conoscenza delle stelle.

I due ragazzi intendono trovare il potente tridente di Poseidone, con il quale il Henry potrà liberare suo padre dalla maledizione dell’Olandese volante. Incontrano a quel punto Jack Sparrow, con il quale si alleano per trovare il potente cimelio. Quando però Salazar inizia a distruggere ogni nave pirata sul suo cammino, Barbossa (Geoffrey Rush) gli propone un’alleanza, promettendogli in cambio Jack Sparrow. Salazar, infatti, vuole uccidere il pirata che, molti anni prima, lo aveva maledetto, impedendogli di toccare la terraferma e di continuare la sua lotta ai predatori del mare. Come di consueto, però, Barbossa cambierà improvvisamente fazione, decidendo di aiutare Jack, Henry e Carina a raggiungere il tridente.

La spiegazione del finale del film

Il terzo atto del film prende il via con l’arrivo del gruppo guidato da Jack Sparrow, Henry Turner e Carina Smyth sull’isola che custodisce il Tridente di Poseidone. Mentre cercano di decifrare gli indizi lasciati dalle stelle, la Perla Nera riesce a evadere i nemici, ma Salazar e la sua Silent Mary li inseguono implacabili. L’isola offre poteri magici straordinari che permettono di separare le acque e di raggiungere il Tridente sul fondo dell’oceano, ma Salazar cattura Henry e lo possiede temporaneamente per impadronirsi dell’arma leggendaria. La tensione raggiunge l’apice mentre il destino di tutti i personaggi appare appeso a un filo.

Henry recupera il controllo del proprio corpo e, con l’aiuto di Jack, distrugge il Tridente. Questa azione rompe tutte le maledizioni presenti nel mare, liberando Will Turner dalla condizione di prigioniero dell’Olandese volante e restituendo la vita ai membri della ciurma di Salazar. La magia dell’isola inizia a dissiparsi e le acque tornano a chiudersi attorno all’oggetto distrutto, mettendo tutti in grave pericolo. La Perla Nera abbassa l’ancora per sollevare il gruppo in salvo, mentre Salazar tenta un ultimo inseguimento, che culmina in uno scontro decisivo con Barbossa.

Barbossa, scopertosi padre di Carina, si sacrifica per sconfiggere Salazar, permettendo agli altri di fuggire sani e salvi. Jack, liberato dai vincoli della maledizione, riprende il comando della Perla Nera e accoglie nella ciurma il fedele scimmione Jack. Nel frattempo, Henry e Carina, dopo essersi recati a Port Royal, vivono un momento di intimità e affetto, mentre Will e Elizabeth si riuniscono finalmente sulla terraferma. Il film si chiude con Jack che salpa verso l’orizzonte, aprendo nuove possibilità di avventure, mentre la post-credits scene suggerisce una nuova minaccia incombente con il ritorno di Davy Jones.

Il finale realizza pienamente i temi della saga, tra vendetta, redenzione e il potere delle maledizioni. La distruzione del Tridente simboleggia il superamento dei vincoli imposti dal destino, mostrando come le azioni coraggiose e l’ingegno dei protagonisti possano ristabilire equilibrio e giustizia. Il sacrificio di Barbossa mette in luce l’importanza del legame familiare e della lealtà, mentre Jack rimane simbolo di libertà e astuzia. In questo modo, il film chiude il cerchio narrativo del quinto capitolo, mantenendo coerenza con le dinamiche della saga pur introducendo elementi nuovi.

L’atto conclusivo porta anche un messaggio sulla crescita dei personaggi e sulla continuità della saga. Henry e Carina emergono come nuove figure centrali, mentre Will e Elizabeth ritrovano la serenità, suggerendo una conclusione per alcune linee narrative ma lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi. La gestione dei nemici soprannaturali e la liberazione delle maledizioni rafforzano la centralità della mitologia caraibica, ribadendo il contrasto tra l’ordine e il caos, tra la vendetta e la redenzione, elementi ricorrenti che caratterizzano l’intera serie cinematografica.

Il film lascia inoltre ampie porte aperte per futuri sequel. Come si diceva, la scena post-credits con Davy Jones e la presenza di nuove minacce indicano chiaramente che l’universo dei Pirati dei Caraibi non è ancora concluso. Personaggi come Henry e Carina potrebbero assumere ruoli di maggior rilievo, mentre Jack Sparrow continuerà a incarnare lo spirito libero e imprevedibile che ha definito la saga. La chiusura aperta e l’introduzione di nuovi elementi magici e mitologici forniscono spunti per sviluppi narrativi futuri, anticipando la possibilità di un sesto capitolo ricco di avventura e colpi di scena.