Rodeo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Premio Coup de cœur du jury nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes, il film Rodeo (qui la recensione) segna l’esordio alla regia di Lola Quivoron, fresca del successo al botteghino americano, dove gli spettatori sono stati stregati dal personaggio della ribelle e appassionata Julia (la cui interprete, Julie Ledru, ha ricevuto il premio Migliore Attrice al Torino Film Festival 2022). Descritto come un incrocio tra Titane e Fast & Furious, Rodeo è una corsa forsennata in moto, un mix altamente infiammabile con una protagonista travolgente e impossibile da dimenticare.

L’uscita del film non è stata priva di polemiche, in quanto durante un’intervista al Festival di Cannes, la regista ha suscitato una polemica sostenendo che la maggior parte delle morti legate alla pratica dei rodei urbani sono dovute alla polizia che agisce pericolosamente quando cerca di farli smettere. In reazione, molti politici hanno reso noto il loro disaccordo rispetto alle parole della regista e a quanto narrato nel film. Di certo, le dinamiche raccontate dalla regista in Rodeo traggono a loro modo ispirazione da eventi reali, cosa che rende il film ancor più intrigante.

Powered by

Per tutti gli appassionati di moto ma anche di film a metà tra coming of age, avventura e noir, è dunque questo un titolo da non lasciarsi sfuggire. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Rodeo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ad altro ancora. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Rodeo

Il film ha per protagonista Julia, una giovane donna che vive in un alloggio sociale e ha un cattivo rapporto con la madre. Appassionata di motocross, Julia non riesce a immaginare la sua vita senza una moto, il vento tra i capelli, il rombo del motore, l’asfalto caldo che scorre sotto le ruote e l’adrenalina che percorre tutto il tuo corpo, come una scarica elettrica. Fiera e indipendente, frequenta il giro dei “rodei” urbani, corse clandestine di motociclisti. Il suo obiettivo è però quello di partecipare ad un torneo più professionale.



Cercherà di ottenere questa opportunità fingendosi acquirente su siti web di shopping in modo da poter portare le moto a fare dei giri di prova. Man mano che si immerge nella scena del motocross urbano, però, un incontro casuale la porta a unirsi a una banda di centauri, iniziando poi a partecipare a un giro di furti di motociclette. In una successione di furti e colpi sempre più pericolosi, per riuscire a dimostrare il suo valore la ragazza dovrà essere disposta a rischiare tutto.

Il cast del film

La maggior parte degli attori non sono professionisti, compresa ovviamente la protagonista, Julia, interpretata da Julie Ledru. Recitano poi in Rodeo anche Yannis Lafki nel ruolo di Kaïs, Antonia Buresi in quello di Ophélie, Cody Schroeder in quello di Kylian e Louis Sotton nel ruolo di Ben. Completano il cast Junior Correia nel ruolo di Manel, Ahmed Hamdi in quello di Mous e Dave Nsaman in quello di Abra. La regista ha preferito affidarsi ad attori non professionisti e ai loro volti tutt’altro che noti per restituire la spontaneità e la verità degli ambienti narrati.

Rodeo è ispirato ad una storia vera?

Come raccontato dalla regista Lola Quivoron, quella di Rodeo non è una storia vera, ma è ispirata ad alcune dinamiche realmente esistenti e in generale all’intero contesto legato alle moto da cross. Prima di dare vita a questa storia, la regista si è infatti immersa nel mondo del rodeo urbano per un po’ di tempo, al fine di apprenderne le regole e lo stile di vita. Si è così resa conto che tutti coloro che praticando questa attività sono uomini. Da tempo stava cercando la sua protagonista e si è imbattuta nell’account di Julie Ledru su Instagram. Quando l’ha incontrata, si è resa conto che la sua vita era molto simile a quella del suo personaggio, tanto che alcuni dettagli della sua vita sono poi finiti nel film.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di martedì 4 febbraio alle ore 21:20 sul canale Rai 4. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.