I Fantastici Quattro: Gli Inizi, come mai i poteri di Mr Fantastic sono gli unici a non essere mostrati nel trailer

Il primo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è uscito (puoi vederlo qui), anche se i poteri di Reed Richards di Pedro Pascal non sono stati mostrati nel video. Dotato di una mente brillante e patriarca della Prima Famiglia Marvel, Mister Fantastic ha anche ricevuto abilità uniche insieme ai membri della sua famiglia durante la loro missione spaziale. Tuttavia, Reed non li sfoggia nel primo trailer del film.

Nel nuovo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ogni membro del nuovo team MCU mostra brevemente i propri impressionanti poteri. Johnny Storm appare mentre vola attraverso la città e nell’atmosfera come la Torcia Umana. Ben Grimm è la Cosa, incredibilmente forte. Sue Storm diventa invisibile e la vediamo mentre crea campi di forza. Tuttavia, il trailer MCU di I Fantastici Quattro: Gli Inizi non mostra le abilità di Mister Fantastic (anche se forse per una buona ragione).

La spiegazione dei poteri di Mr Fantastic nei fumetti

Elasticità sovrumana

Nei fumetti originali, Reed Richards è noto come l’uomo più intelligente della Terra. Tuttavia, Mister Fantastic ottiene anche l’incredibile potere di allungare e modellare il suo corpo con incredibile elasticità a piacimento dopo che lui e la sua famiglia sono stati esposti ai raggi cosmici durante una missione nello spazio. Estremamente resistente, Reed può rendere la sua intera struttura molecolare malleabile quanto necessario e può anche allungarsi e raggiungere lunghezze incredibili.

Tuttavia, il nuovo Reed Richards del MCU non ha la possibilità di mostrare i suoi incredibili poteri nel nuovo trailer. Vale anche la pena notare che la precedente variante di Mister Fantastic dell’MCU interpretata da John Krasinski in Doctor Strange in the Multiverse of Madness non ha quasi potuto usare i suoi poteri. Detto questo, i poteri simili di Ms. Marvel nei fumetti sono stati sostituiti per l’MCU con una variante luminosa e solida, non solo dandole migliori connessioni con Captain Marvel e Monica Rambeau, ma probabilmente rendendo i suoi set di poteri e quelli di Reed più distinti l’uno dall’altro.

Omettere i poteri di Mr Fantastic potrebbe essere una scelta intelligente

Assicurarsi che i poteri siano il meglio possibile

Potrebbe essere necessario più tempo in post-produzione prima che i poteri di Reed possano essere mostrati completamente in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Dopotutto, la sua elasticità apparirebbe senza dubbio piuttosto scarsa con effetti visivi incompiuti, e i suoi poteri sono probabilmente i più divisivi dei quattro. Si può anche immaginare che la priorità più grande per il bene della promozione fosse mostrare di aver trovato la chiave giusta per mettere in scena l’aspetto di Ben Grimm.

Tuttavia, è anche possibile che la Marvel voglia semplicemente preservare un po’ della magia per il film stesso, anche se potrebbe esserci facilmente anche una ragione narrativa. Forse Reed è più cauto nell’usare i suoi poteri a causa di alcuni sensi di colpa per ciò che è successo alla sua famiglia (anche se al momento è solo una congettura). In ogni caso, sarà molto emozionante vedere il nuovo Mister Fantastic dell’MCU quando finalmente si sforzerà e salverà la situazione con il resto della First Family.

Tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire nel film.