Secret Team 355, la spiegazione del finale: come il film anticipa un sequel

Il finale di Secret Team 355 (qui la recensione), il film di spionaggio del 2022 di Simon Kinberg, lascia diversi interrogativi, dato che ci sono più di un colpo di scena prima dei titoli di coda. Questi sono generalmente attesi in un film sugli agenti segreti, ma Secret Team 355 li lancia al pubblico molto rapidamente e con poche spiegazioni. Ma andiamo con ordine. Il film segue una squadra di agenti donne interpretate da un cast all-star, tra cui Jessica Chastain, Lupita Nyong’o e Penélope Cruz. Ognuna di queste super-spie ha una serie di abilità diverse che utilizza per recuperare un pezzo di tecnologia che potrebbe portare il mondo al caos totale se finisse nelle mani sbagliate.

Sebbene ognuna delle donne lavori per una diversa agenzia di intelligence nazionale, imparano a fidarsi l’una dell’altra nel tentativo di ottenere il dispositivo. Il film contiene molti dei tratti distintivi dei film di spionaggio/agenti segreti, come le false morti e i doppi agenti. Tuttavia, Secret Team 355 ha ricevuto recensioni ampiamente negative prima e dopo la sua uscita, che sottolineano questi elementi e colpi di scena come cliché, oltre alla mancanza di sviluppo dei personaggi principali. Sebbene ci fosse la speranza che un approccio femminile alla “James Bond” proposto da questo film potesse smuovere e scuotere la formula, il risultato sono un sacco di domande rimast senza risposta.

Tutti in cerca del disco

Anche con i molteplici colpi di scena che si susseguono nel corso di Secret Team 355, i fili della trama continuano a intrecciarsi intorno a un misterioso disco rigido, un dispositivo introdotto nella prima scena del film e che passa più volte di mano in mano tra agenti dei servizi segreti e maestri criminali. In particolare, l’uomo dietro le quinte che cerca di impossessarsi del disco è Elijah Clarke (Jason Flemyng). Ma cosa rende speciale questo dispositivo apparentemente innocuo? Come si spiega vagamente nel corso del film, l’unità contiene uno speciale programma di decrittazione in grado di accedere a qualsiasi sistema. A un certo punto del film, quando il dispositivo è in mano al nemico, viene usato per causare interruzioni di corrente in tutta la città e incidenti aerei.

L’agente della CIA Mace (Jessica Chastain) e la sua compagnia sono terrorizzati da ciò che l’uso di questo dispositivo potrebbe significare, descrivendo un mondo che cade a pezzi. Non viene spiegato il motivo per cui l’unità è stata creata o il modo in cui effettivamente fornisce accesso e controllo rispetto a sistemi complicati, come l’elettricità cittadina, che viene gestita attraverso reti elettriche e non sistemi basati su computer. Nonostante ciò, il disco è molto richiesto. La CIA offre inizialmente un sacco di soldi a Luis Rojas (Edgar Ramirez), un agente disonesto del DNI colombiano, per l’unità prima che venga rubata, e in seguito viene messa all’asta per una cifra esorbitante sul darkweb.

Il tradimento di Nick e Mark

Il fascino del disco porta al più grande colpo di scena di Secret Team 355, sotto forma di tradimento di Nick Fowler (Sebastian Stan) nei confronti di Mace. Il drive è di per sé un McGuffin da manuale, ovvero un oggetto in un film che esiste realmente come espediente narrativo per guidare la trama (si pensi alla valigetta in Pulp Fiction). Come colleghi, Fowler e Mace iniziano a cercare il disco insieme, presumibilmente per conto della CIA. I due iniziano una storia d’amore prima di essere separati durante un intenso inseguimento. Sebbene a Mace sia stato detto che Nick è morto durante l’inseguimento, è scioccata dal fatto di trovarsi di nuovo faccia a faccia con lui.

Questo dopo che il suo superiore della CIA, Larry Marks (John Douglas Thompson), l’ha incoraggiata a fare la spia per recuperare il disco in suo onore. Nick rivela quindi a Mace di aver lavorato per Clarke per tutto il tempo e di essere stato inviato all’asta d’arte di Shanghai per fare un’offerta su un’opera d’arte in cui è nascosto il disco. Solo poco dopo si scopre che anche Marks era sul libro paga di Clarke e che Mace è stata ingannata da entrambi. Nick e Marks stavano sfruttando le capacità e la vena ribelle di Mace per ottenere l’unità per Clarke. La spia è quindi comprensibilmente sconvolta dal tradimento, ma è combattuta dal suo attaccamento a Nick, il che fornisce una posta in gioco emotiva.

La verità sull’asta di opere d’arte

Il tradimento di Nick viene quindi svelato nella scena più affascinante di Secret Team 355, una lucrosa asta d’arte in una galleria di Shanghai. Dopo aver trasformato l’unità in Marchi, viene rapidamente rubata di nuovo da un agente dell’MSS cinese (Bingbing Fan). L’ex agente dell’MI6 Khadijah Adiyeme (Lupita Nyong’o) rintraccia l’unità a Shanghai e informa Mace, l’agente tedesca Marie Schmidt (Diane Kruger) e la psicologa colombiana del DNI Graciela Rivera (Penélope Cruz). Con l’unità nascosta all’interno di un pezzo d’arte antica, i partecipanti hanno fatto offerte per il vaso e contemporaneamente per l’unità attraverso il darkweb. Le agenti elaborano quindi un piano per infiltrarsi nell’asta e recuperare il dispositivo, ma vengono ostacolate.

Vengono quindi portate in uno spazio sicuro dall’agente cinese, che si rivela essere Lin Mi Sheng, e dice al gruppo che l’asta era un’elaborata messinscena. Il colpo di scena di Secret Team 355 rivela dunque che Sheng e suo padre facevano parte di un piano dell’MSS per vedere chi si sarebbe presentato all’asta. L’MSS avrebbe poi usato queste informazioni per cercare di incastrare coloro che erano coinvolti in attività illegali. L’unità collocata nell’opera d’arte era dunque falsa; Sheng ha avuto l’unità per tutto il tempo. Il piano funziona per un breve periodo, finché Clarke non scopre che Nick ha offerto un’enorme quantità di denaro per un’unità falsa.

Come il film prepara un potenziale sequel

Nick cerca quindi di fare ammenda localizzando il rifugio di Sheng, minacciando i cari degli agenti finché Sheng non rinuncia al drive. Khadijah distrugge il disco, ma le donne vengono coinvolte nei crimini e si danno alla fuga. Un paio di mesi dopo, Mace e le altre donne cercano di vendicarsi di Nick, che è stato promosso dalla CIA. Mace inizia a ricordare a Nick la storia, raccontata durante l’addestramento, dell’agente 355, una donna senza nome che servì come spia per le colonie durante la Rivoluzione Americana. Dopo aver avvelenato Nick e averlo fatto arrestare per i suoi crimini, le donne si separano ma sembrano avere un’intesa sul fatto che probabilmente lavoreranno di nuovo insieme.

Il film non annuncia apertamente un sequel, come fanno i film Marvel con una scena post-credits, ma il finale lascia evidentemente aperta la storia per un sequel. Nonostante il titolo del film, il gruppo di protagoniste non viene mai chiamato formalmente “355”. Questo lascia un potenziale per il proseguimento della storia; forse Mace potrebbe fondare una nuova agenzia, insieme alle sue nuove compagne. O forse un sequel potrebbe rimanere con il nucleo di cinque donne come le 355, mentre cercano di indagare sulla corruzione delle loro agenzie di intelligence.

Il vero significato del finale di Secret Team 355

Il finale di Secret Team 355 non è particolarmente profondo, nonostante il numero di colpi di scena che lo caratterizzano. Il film, come già detto, è un thriller di spionaggio nella sua essenza, e rinuncia a temi pesanti in favore di azione e intrighi avvincenti. Nel migliore dei casi, il significato del finale potrebbe essere definito un messaggio che predica l’importanza dell’unità di fronte alla corruzione. La squadra si unisce per sconfiggere Nick, mettendo da parte le loro diverse ideologie per vendicarsi di un antagonista che rappresenta tutti coloro che utilizzano le agenzie di sicurezza internazionali per portare avanti i loro programmi personali.