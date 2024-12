Sonic 2: tutti gli easter eggs dei videogiochi presenti nel film

Un vantaggio di Sonic 2 (qui la recensione) rispetto al suo predecessore è che è più influenzato dal materiale di partenza. Il film è infatti pieno di riferimenti divertenti ai videogiochi della serie, sia evidenti che nascosti. Ci sono alcuni grandi richiami al gioco, come la trasformazione di Sonic in Super Sonic e l’introduzione del Tornado, l’aereo a elica che Sonic e Tails hanno usato più volte nella serie. Ma ci sono anche altri riferimenti ai giochi che sono molto più difficili da individuare e che solo i veri fan del porcospino blu potranno cogliere. Tra riferimenti a giochi dimenticati della serie, riferimenti a cose di nicchia come i manuali di gioco e riferimenti ai film di danza di Sonic, scopriamo tutti gli easter eggs presenti in Sonic 2.

La trama di Sonic 2

Dopo le avventure del primo film, è giunta l’ora per Tom, Maddie e Sonic di iniziare una nuova vita in tranquillità nel Montana. Peccato però che Sonic voglia rendersi utile e di notte sgattaiola via per salvare il mondo, finendo però per combinare un disastro ogni volta che cerca di fare l’eroe. Tom non fa allora che ricordargli che deve stare più attento ed evitare di immischiarsi in situazioni pericolose, perché potrebbe arrivare il momento in cui i suoi poteri serviranno e a quel punto dovrà farsi trovare al massimo del suo potenziale.

Powered by

Il momento per dimostrare di essere un eroe arriva infine per Sonic quando il Dr. Ivo Robotnik torna dal pianeta su cui era stato confinato, nuovamente intenzionato a conquistare il mondo e sconfiggere Sonic. Questa volta, però, il riccio blu potrà fare affidamento su un nuovo aiutante, la volpe a due code Tails, capace di volare ed esperto pilota. Ma anche Robotnik ha delle novità, infatti oltre ad aver con sé uno smeraldo che gli conferisce poteri incredibile, ha dalla sua parte Knuckles, un echidne rosso molto potente, che costringerà Sonic a mettere in campo tutti i suoi poteri.

Tutti gli easter eggs presenti nel film

Il doppiatore di Tails

Ci sono molti doppiatori prolifici nell’animazione, ma al giorno d’oggi la maggior parte dei film d’animazione di alto profilo vanta il doppiaggio di star del cinema, che attirano più spettatori nelle sale. Questo non è molto diverso dal casting di Sonic 2, in quanto Knuckles è doppiato da una delle star più quotate del momento, Idris Elba. Tuttavia, i fan del franchise potrebbero – nella versione originale – riconoscere la voce di Tails: la volpe a due code è infatti doppiata da Colleen O’Shaughnessey, la doppiatrice professionista che ha già doppiato il personaggio in passato. Non si tratta solo di un simpatico richiamo ai vecchi giochi, ma anche di un grande passo avanti per i doppiatori.

Il labirinto e lo scivolo d’acqua

Quando Sonic, Knuckles e il Dr. Robotnik gareggiano per raggiungere per primi il Master Emerald, devono farsi strada attraverso un gigantesco labirinto. Mentre la maggior parte del film è influenzata dal secondo e dal terzo gioco della serie di videogiochi, questa sequenza prende fortemente spunto dal livello del primo gioco, Labyrinth Zone. Uno dei modi in cui Sonic 2 è migliore del primo film è proprio che assomiglia di più ai videogiochi, essendo ambientato in questi luoghi fantastici invece che nella semplice San Francisco. Non c’è esempio più evidente di questa sequenza, che vede addirittura Sonic cadere da uno scivolo, di gran lunga il momento più emozionante e memorabile del primo gioco.

Il “The Mean Bean”

Nel nuovo film, l’agente Stone gestisce una caffetteria chiamata The Mean Bean. Il nome ha senso, poiché Stone lavorava per una delle persone più cattive dell’universo ed è un intenditore di caffè. Tuttavia, c’è un’altra ragione per il nome della caffetteria. Nel 1993 è stato pubblicato un gioco spin-off, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, che era essenzialmente Tetris con una skin di Sonic. Si tratta di un titolo molto particolare dei giochi di Sonic e gli sceneggiatori l’hanno incorporato nel film in modo ingegnoso. Dal momento che l’agente Stone era un barista nel primo film, gli sceneggiatori avrebbero potuto intenzionalmente preparare questa gag e questo easter eggs anni fa, che ha dato ottimi risultati.

Il vestito rotondo

Sebbene il Dr. Robotnik (Jim Carrey) non assomigliasse affatto al personaggio del videogioco nel primo film, in Sonic 2 gli assomiglia molto di più. Il personaggio ora ha i baffi folti, la testa pelata e il vestito, ma manca ancora qualcosa. Carrey voleva la tuta rotonda per il sequel, ma nonostante si sia battuto strenuamente per ottenere ciò che i fan avrebbero amato, lo studio ha rapidamente bocciato l’idea. Ma il pubblico può ancora vedere la tuta rotonda nel film se lo guarda con attenzione. Quando Stone progetta nuovi abiti per il cattivo sul suo supercomputer, uno degli abiti che passa davanti a lui è quello iconico per cui il personaggio è più conosciuto.

Le bolle d’aria

È difficile ottenere livelli subacquei corretti nei videogiochi, ma Sonic the Hedgehog e i suoi sequel hanno alcuni dei migliori livelli subacquei di sempre. I livelli sono citati nell’atto finale del film, quando Sonic è vicino alla morte ma cattura appena in tempo una bolla d’aria che lo aiuta a vivere per qualche secondo in più. La bolla d’aria è qualcosa che i fan conoscono fin troppo bene, ma non la ricordano con affetto. Alcuni sono ancora traumatizzati dall’aver lottato per trovare la bolla d’aria per poi morire e ricominciare il livello dall’inizio. L’unica cosa che manca alla scena del film è la musica intensa che diventa più veloce, quasi come il tema di Lo squalo, man mano che i fan si avvicinano alla morte.

G.U.N.

Pochi avrebbero capito che G.U.N. è un riferimento ai videogiochi, dato che nella serie di giochi ci sono pochissimi personaggi umani. Quando viene rivelato che l’intero matrimonio alle Hawaii è un’operazione sotto copertura per catturare Sonic, il comandante Walters spiega che l’operazione si chiama Guardian Units of Nations, o G.U.N. in breve. Si tratta di un ramo dell’esercito americano in Sonic Adventure 2, che aveva le stesse motivazioni. Anche il film fa riferimento allo stesso gioco più avanti nel film, poiché uno degli elicotteri ha la scritta “SA-2”. Non è una sorpresa che il nuovo film sia fortemente influenzato da Adventure 2, uno dei migliori giochi di Sonic di sempre.

L’uva menzionata da Knuckles

Alla fine del film, dopo che Sonic, Tails e Knuckles hanno sconfitto Robotnik e stanno giocando a baseball, decidono di prendere un gelato. Knuckles, in modo esilarante, non ha idea di cosa sia il gelato, ma stranamente chiede se contiene uva. La battuta lascerà molti spettatori a bocca aperta, perché sembra una battuta di cattivo gusto, ma è un riferimento al cibo preferito di Knuckle. Mentre Sonic è appassionato di chili dog, Knuckles ha voglie molto più salutari. Nel franchise, Knuckles è infatti noto per apprezzare ogni tipo di frutta, ma l’uva, più di ogni altra, è la sua preferita in assoluto.

La copertina di Sonic Adventure

Sebbene esistano moltissimi film di danza, Sonic 2 ha una delle migliori sequenze di ballo degli ultimi anni. È una sequenza bizzarra e fuori luogo, ma è comunque una delle più divertenti: Sonic e Tails si ritrovano in una gara di ballo con una troupe tatuata nel bel mezzo della Siberia. Uno dei passi di danza che Sonic esegue è la copertina stessa di Sonic Adventure. È uno degli easter egg più difficili da cogliere dell’intero film, poiché dura solo una frazione di secondo, ma Sonic getta il braccio sotto il corpo, proprio come nella copertina, ed è un successo se qualche fan lo individua.

Discesa in snowboard dalle montagne

A metà del film, dopo aver vinto una battaglia di ballo e aver trovato uno degli indizi del Master Emerald in una montagna, Sonic fugge con lo snowboard dalla cima innevata. Non è difficile credere che questa scena si trovi in un videogioco, poiché è così piena di azione e trasmette un senso di velocità che deve essere stata influenzata da uno dei giochi. Tuttavia, la sequenza non si trova in un solo gioco, ma in due. La scena nel filmato assomiglia molto all’Ice Cap Action Stage di Sonic Adventure, ma i fan hanno avuto modo di giocare a Sonic che scendeva con lo snowboard da montagne innevate già in Sonic the Hedgehog 3, il gioco in cui ha anche incontrato Knuckles per la prima volta.

Il manuale di gioco del Sega Genesis

L’agente Stone non è solo una spalla di Eggman, ma è anche il capro espiatorio nel rapporto – simile a quello di Smithers e Burns in I Simpson – che ha con Robotnik. Qualsiasi cosa quest’ultimo faccia di sbagliato, la imputerà immediatamente a Stone e, a causa del modo in cui il genio del male lo rimprovera, Stone farà di tutto perché Robotnik lo perdoni, compresa la lettura del manuale operativo del Death Egg. Tuttavia, il manuale che Stone tiene in mano ha un aspetto familiare: ha lo stesso design del manuale di gioco del Sega Genesis, la console su cui il riccio blu è apparso per la prima volta. Anche se i manuali di gioco appartengono al passato, è un design che tutti i ragazzi degli anni ’90 riconosceranno.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Sonic 2 grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Infinity+ e Tim Vision. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre disponibile nel palinsesto televisivo di sabato 14 dicembre alle 21:20 sul canale Italia 1.