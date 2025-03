The Accountant: la spiegazione del finale del film

The Accountant è stato un successo inaspettato, grazie soprattutto alla forte interpretazione di Ben Affleck e a un finale con colpo di scena che ha elevato il film al di sopra della solita routine d’azione. Diretto da Gavin O’Connor (Warrior), il film segue Christian Wolff (Affleck), un brillante calcolatore di numeri affetto da autismo che fornisce i suoi servizi a clienti criminali di alto profilo. Intrecciando una complicata rete di corruzione e intrighi, il film mescola abilmente la sua premessa orientata all’azione con una trama di mistero davvero efficace. Rappresenta inoltre un ritorno alla forma per Affleck, diventato una specie di star dell’azione dal 2010 seppur intaccato da alcuni progetti poco riusciti.

Il film ha ricevuto recensioni generalmente mediocri da parte della critica, che ha messo a nudo i buchi della trama e si è detta insoddisfatta della sua storia un po’ contorta. Tuttavia, il film ha ottenuto importanti risultati al box office e ha superato di gran lunga le aspettative incassando oltre 150 milioni di dollari. Questo risultato ha portato alla realizzazione, seppur con grande ritardo, di un sequel, The Accountant 2, in uscita nel 2025. Alla luce di questo nuovo capitolo, in questo articolo approfondiamo il finale di The Accountant ha sicuramente lasciato molti desiderosi di saperne di più.

Il significato dei dipinti

Sebbene The Accountant sia un film più intelligente di molti suoi simili, a partire dall’uso di alcuni simbolismi. Utilizza infatti tre famosi dipinti per parlare di temi molto più grandi presentati nel sottotesto della storia. Grazie ai suoi affari loschi, Christian riceve dai suoi ricchi clienti criminali notevoli opere d’arte come pagamento, la prima delle quali è Free Form di Jackson Pollock. L’opera di Pollock è nota per il suo stile a schizzi e apparentemente disorganizzato, che rappresenta il mondo imprevedibile che Christian cerca costantemente di fissare attraverso la sua rigida organizzazione.

Il secondo dei tre dipinti de The Accountant è Donna con parasole e bambino piccolo su una collina illuminata dal sole di Pierre-Auguste Renoir, un classico dell’arte impressionista. Con i suoi colori idilliaci e la sua morbidezza, il dipinto simboleggia il rapporto interrotto di Christian con la madre, che lo ha portato a diventare il “ragioniere”. Infine, l’ultimo dipinto è Un amico nel bisogno di Cassius Marcellus Coolidge, meglio conosciuto come Cani che giocano a poker. Sebbene l’opera sia piuttosto intelligente, è stata a lungo un simbolo dell’arte di basso livello, che si scontra con l’incapacità di Christian di comprendere l’umorismo degli altri. Inoltre, questo è il dipinto della serie noto per l’aspetto truffaldino dei giocatori di poker.

Il legame di Ray con la voce misteriosa

Nel corso del film, Ray King (J. K. Simmons) è un antagonista minore, in quanto collabora con la collega Marybeth del Dipartimento del Tesoro per scoprire l’identità del “Ragioniere”. Non è chiaro il motivo del suo rancore finché non si scopre che Ray ha avuto uno scontro con Christian dopo l’attacco di quest’ultimo al nascondiglio della mafia. Il film rivela anche che Ray aveva ricevuto consigli dalla stessa voce misteriosa di Christian, che collegava i due uomini. Come per Christian, la voce ha aiutato Ray a migliorare il suo lavoro, facendolo passare da un agente insignificante a direttore della FinCEN.

Il ruolo di Lamar nella vicenda

Sebbene The Accountant sia uno dei migliori film di Ben Affleck, è stato sostenuto anche dalle forti interpretazioni del cast di supporto. John Lithgow, ad esempio, è Lamar Blackburn, l’amministratore delegato della Living Robotics, che assume Christian per aiutarlo a risolvere il mistero finanziario di 60 milioni di dollari scomparsi dai libri contabili della sua azienda. Sebbene il lavoro fosse stato inizialmente presentato a Christian come un’opportunità “legittima”, l’esperto contabile si accorge che c’è qualcosa di più grosso in ballo. Con il direttore finanziario dell’azienda morto per un’apparente overdose intenzionale e l’aggressione alla sua partner Dana (Anna Kendrick), Christian è costretto a mettere a frutto le sue altre capacità.

Nell’atto finale del film, si scopre che dietro il piano c’è sempre stato Lamar, una conclusione a cui Christian è giunto ricordando gli affari sporchi di un’azienda di elettronica del suo passato. Lamar aveva rubato all’azienda per poi usare lo stesso denaro per investire nella società, facendo così gonfiare il valore delle azioni. Lamar era disposto a fare di tutto per proteggere il suo segreto perché lo giustificava come la cosa giusta da fare. Sosteneva di aiutare le persone, una scusa usata anche da Christian per sostenere le sue azioni.

L’identità dell’assassino

Un misterioso assassino, che di tanto in tanto appare in The Accountant per creare scompiglio, tiene in ostaggio le persone e uccide anche per volere del suo datore di lavoro. Mentre il datore di lavoro si rivela alla fine essere Lamar, l’identità dell’assassino è un altro grande shock che sconvolge il terzo atto del film. L’assassino è in realtà Braxton (Jon Bernthal), il fratello separato di Christian, che aveva seguito lo stesso addestramento intensivo. Bernthal ha spesso interpretato ruoli da duro al cinema e in TV e si adatta perfettamente al ruolo di assassino esperto di battaglie, ma il suo personaggio ha qualche sfumatura in più.

Rendendosi conto che il suo nemico è in realtà suo fratello, Braxton si scaglia contro i suoi scagnozzi per proteggere Christian. Come si vede nei flashback, Braxton ha sostenuto il fratello quando erano più giovani e ha imparato insieme a Christian a rifiutarsi di essere una vittima. All’inizio Braxton poteva sembrare un cattivo, ma non era poi così diverso dal fratello, che usava anch’egli tattiche violente per ribaltare la situazione su chi lo sfidava. Proprio il ritrovato legame tra i due sarà ora alla base del sequel, dove collaborareranno per risolvere un nuovo caso.

GUARDA ANCHE: Ben Affleck e Jon Bernthal nelle foto dal set di The Accountant 2

Christian dona i suoi dipinti a Dana

Christian e Dana hanno collaborato durante l’indagine finanziaria sui fondi mancanti alla Living Robotics e sono diventati ancora più vicini quando le loro vite sono state minacciate dall’assassino. Christian prova qualcosa per Dana, ma non sa come affrontare la situazione a causa del suo ASD. Come dimostra la loro imbarazzante interazione nell’hotel di lusso, Christian vuole conoscerla, ma lo ha fa in modo strano. Alla fine del film, Christian è in fuga, ma lascia a Dana un regalo d’addio che è un toccante tributo alla loro amicizia e rivela qualcosa del suo carattere.

In precedenza, Dana aveva fatto notare che lui possedeva un quadro di Jackson Pollock e aveva detto che l’idea di alta arte di suo padre era Cani che giocano a poker. Pertanto, come gesto umoristico ma premuroso, Christian ha regalato a Dana la sua copia originale di questo stesso dipinto, ma ha anche nascosto il Pollock dietro di essa. Da un punto di vista simbolico, la scelta è piuttosto eloquente, poiché il Pollock dietro il Coolidge rappresenta il caos dietro l’ordine. È anche un modo per Christian di dimostrare affetto, dato che Dana ha detto che Pollock le piace.

La spiegazione del colpo di scena di Justine

Anche dopo una serie di scioccanti colpi di scena, The Accountant ha avuto un’ultima grande rivelazione per la scena finale, che ha ricontestualizzato il film. In precedenza, un flashback aveva introdotto l’ASD di Christian e spiegato il periodo trascorso da bambino alla Harbor Neuroscience. Nelle scene del flashback, Christian incontra e fa amicizia con Justine, la figlia muta del direttore dell’istituto. Insieme, costruiscono un puzzle del famoso pugile Mohammed Ali, mentre i genitori di Christian discutono se mandarlo in cura presso la struttura. Questo momento spiega una questione in sospeso che ha fatto da filo conduttore per tutto il film.

In The Accountant c’è una voce misteriosa e onnipresente che consigliava Christian e Ray. Tuttavia, quella voce si rivela più di un semplice espediente per la trama quando, nell’ultima scena del film, la Harbor Neuroscience torna ai giorni nostri con un’altra famiglia in visita presso la struttura. Un bambino incontra una donna muta e il dottore gli spiega che è sua figlia e che comunica attraverso un super computer acquistato con le donazioni di Christian. Il puzzle di Mohammed Ali viene mostrato di nuovo, lasciando intendere che l’ormai adulta Justine è la voce misteriosa.

Il vero significato del finale di The Accountant

Sebbene The Accountant sia stato criticato per la sua rappresentazione del disturbo dello spettro autistico, questo aspetto è comunque parte integrante dei temi del film e non è un ripiego. Christian è destinato a diventare un eroe perché il suo disturbo dello spettro autistico non lo ostacola, ma lo rende più forte. Il film si è dunque concluso con una nota che ha confermato questo tema, in quanto Justine è la mente che ha aiutato Christian e Ray e, pur essendo muta, ha imparato a compensare la sua mancanza. Il punto non è glorificare l’ASD, ma mostrare che un eroe è tale grazie alle difficoltà e ai limiti che riesce a superare.