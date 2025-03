The Monkey: tutto quello che c’è da sapere sul film, dal 20 Marzo al cinema!

Un altro terrificante racconto di Stephen King è stato portato sul grande schermo, ed ecco cosa c’è da sapere su The Monkey. Basato sull’omonimo racconto pubblicato originariamente nel 1980, The Monkey parla di due fratelli che scoprono in soffitta un misterioso giocattolo a forma di scimmia che suona i piatti. Sfortunatamente per gli ignari fratelli, ogni volta che il meccanico scimmione fa tintinnare i piatti, qualcuno a loro vicino muore. Ispirandosi a storie classiche come La zampa della scimmia, il racconto sottovalutato di King è stato una delle sue poche opere ancora da vedere sullo schermo.

Mentre la carriera dell’iconico re dell’horror entra nel suo sesto decennio, la popolarità del maestro delle parole del Maine sembra non essere svanita. I film tratti dalle opere di Stephen King continuano a essere campioni d’incassi e, sebbene King abbia avuto la sua buona dose di insuccessi, i suoi libri, romanzi e racconti si sono rivelati una fonte pressoché inesauribile per Hollywood. Ora, uno dei lavori più discreti di King è stato finalmente adattato e ha un cast di grandi nomi che ha contribuito a rendere The Monkey un altro grande successo di Stephen King.

Il cast di The Monkey di Stephen King

I ruoli principali sono entrambi interpretati da Theo James, che ha ampliato il suo repertorio nei panni dei fratelli gemelli Hal e Bill. Il cast stellare è cresciuto all’inizio del 2024 con l’aggiunta di Elijah Wood nel ruolo di Ted al fianco di Tatiana Maslany, famosa per il ruolo di She-Hulk, che interpreta Lois, la madre di Hal/Bill. Christian Convery, protagonista di Sweet Tooth, interpreta le versioni infantili di Hal e Bill, mentre Sarah Levy interpreta la zia di Hal e Bill, Ida. Il giovane Colin O’Brien interpreta il figlio di Hal, Petey, e Rohan Campbell interpreta Ricky.

Il cast di The Monkey include:

Theo James – Hal/Bill

Christian Convery -Giovane Hal/Bill

Tatiana Maslany – Lois Shelburn

Elijah Wood – Ted Hammerman

Colin O’Brien – Petey

Rohan Campbell -Ricky

Sarah Levy – Ida

I trailer di The Monkey di Stephen King

Guarda i trailer completi

Anche se l’uscita del film era prevista per il 2025, nell’agosto 2024 è stato pubblicato un teaser trailer di The Monkey che serve ad aumentare il terrore per il prossimo adattamento di Stephen King. In soli 44 secondi, il teaser mostra la inquietante scimmia che tamburella mentre la telecamera inquadra da vicino la scena con una distorta musica da circo in sottofondo. Infine, il teaser si conclude con una ripresa di Theo James che, sotto shock dopo essere stato inzuppato di sangue, si toglie gli occhiali.

Dopo che il primo teaser aveva lasciato intravedere alcuni sinistri indizi, nell’ottobre 2024 è uscito un trailer teaser più lungo per The Monkey. Sulle note di un ritmo allegro, il trailer macabro e intriso di sangue mette in evidenza solo alcune delle terribili morti che si verificheranno nel corso del film. Nel clip è presente anche lo stile unico del regista Oz Perkins, e il lavoro simmetrico della telecamera è in diretto conflitto con un mondo che sta chiaramente impazzendo.

Per approfondire la storia dell’opera da incubo di Oz Perkins, l’ultimo trailer di The Monkey è stato presentato a gennaio 2024. La narrazione nel trailer spiega che Hal e Bill hanno scoperto il giocattolo demoniaco da bambini e hanno fatto di tutto per distruggerlo. Purtroppo, la scimmia è tornata e i gemelli devono riunirsi per fermare ancora una volta il suo regno di terrore.