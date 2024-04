Ticket to Paradise: le location dove è stato girato il film

Con il film del 2022 Ticket to Paradise (qui la recensione), gli attori George Clooney e Julia Roberts tornano a recitare insieme per la quarta volta dopo Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004) e Money Monster – L’altra faccia del denaro (2016). Stavolta non ci sono però di mezzo elaborate rapine o drammatici eventi d’attualità di mezzo, bensì una “semplice” vicenda d’amore. Per la Roberts si tratta dunque anche di un ritorno al genere della commedia romanticha che tanto la rese celebre negli anni Novanta con titoli come Pretty Woman, Notting Hill, Il matrimonio del mio migliore amico e Se scappi ti sposo.

A dirigere Ticket to Paradise vi è Ol Parker, già regista di film simili come Marigold Hotel (2011) e Mamma Mia! Ci risiamo (2018), che insieme a Daniel Pipski scrive una sceneggiatura ricca di tutti quegli elementi più apprezzati per questo genere di film. Abbondano dunque le incomprensioni, gli equivoci e le gag che si scaturiscono da queste situazioni. Ma naturalmente anche tanto amore, sentimenti e occasioni per riscoprirsi. Il tutto, naturalmente, con location estremamente affascinanti sullo sfondo ad incorniciare così nel migliore dei modi il racconto.

Per gli appassionati di questo genere, dunque, si tratta di un film da non perdere, che grazie ora al suo arrivo su Netflix sta ottenendo ancor più popolarità. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Ticket to Paradise. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e, in particolare, alle location dove si sono svolte le riprese. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Ticket to Paradise

Il film racconta la storia di una coppia divorziata, David e Georgia, che ha intenzione di mandare all’aria in tutti i modi l’imminente matrimonio della figlia, impedendole di commettere lo stesso errore che fecero loro sposandosi venticinque anni prima. I due, dunque, partono per Bali, dove vive e lavora il futuro sposo per cercare di sabotare il matrimonio. Qui, cercheranno di mettere in atto ogni strategia possibile per impedire che avvenga l’irreparabile, ma mentre si impegneranno in tale missione, i due inizieranno inaspettatamente a riscoprire il sentimento che li ha uniti.

Ad interpretare David e Georgia Cotton, come già anticipato, vi sono George Clooney e Julia Roberts. Accanto a loro, nel ruolo della figlia Lily prossima al matrimonio, vi è l’attrice Kaitlyn Dever, interprete tra le più richieste del momento vista in La rivincita delle sfigate, Nessuno ti salverà e prossimamente tra le protagoniste della seconda stagione di The Last of Us nel ruolo di Abby Anderson. Nel ruolo del futuro sposo Gede vi è invece l’attore indonesiano Maxime Bouttier, qui al suo debutto in un film hollywoodiano. Billie Lourd è l’amica di Lily, Wren Butler, mentre Lucas Bravo è Paul, nuovo compagno di Georgia.

Le location dove è è stato girato il film

In questa commedia romantica, dunque, le vicende dei protagonisti si svolgono a Bali. Nella realtà, però, le riprese si sono svolte da tutt’altra parte, ovvero nello stato nord-orientale australiano del Queensland, noto per le sue spiagge, le isole, la foresta pluviale e la vicinanza alla Grande Barriera Corallina. Per Ticket to Paradise, numerose location nelle isole Whitsunday, a Brisbane e in altre zone del Queensland fungono dunque da pittoresche ambientazioni per le vicende romantico-comiche del film.

Quando i protagonisti arrivano in barca alla loro destinazione tropicale nel film, ad esempio, si trovano nell’appartata Katie’s Cove, sulla punta settentrionale dell’isola di Haslewood, nelle Whitsundays, catena di 74 isole disseminate nella Grande Barriera Corallina. Hamilton Island, un’altra delle Whitsundays, compare più volte nel film, come sfondo di un corteo nuziale e di una partita di calcio improvvisata sulla Catseye Beach, oltre che in scene girate tra le lussureggianti vedute dell’isola nei terreni del Qualia, uno dei resort più lussuosi di tutta l’Australia.

Le acque del Palm Bay Resort di Long Island ospitano invece alcune delle sue colture di alghe di cui l’aspirante sposo del film è un coltivatore. L’incontro tra Clooney e un delfino avviene invece nella Lucinda Bay, a sud del Tangalooma Island Resort, dove è possibile avvistare i tursiopi e assistere al loro pasto notturno. Il resort si trova a Moreton Island, che offre anche uno spettacolare tramonto nuziale sullo schermo.

Infine, la foresta pluviale del Tamborine National Park, situato nell’entroterra della Gold Coast a circa 30 miglia a sud di Brisbane, si sostituisce alla giungla di Ubud, nell’altopiano di Bali. Il cast e la troupe si sono installati in un luogo non lontano dal sentiero di eucalipti che porta alle fotogeniche Curtis Falls. Le altre attrattive dell’area includono vigneti, gallerie d’arte e avventure impervie sulla montagna omonima del parco.

Il trailer di Ticket to Paradise e dove vederlo in streaming

È possibile fruire di Ticket to Paradise grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Prime Video e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video.