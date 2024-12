Trappola in alto mare: tutto quello che c’è da sapere sul film

L’attore Steven Seagal è diventato celebre grazie alle sue abilità nel campo delle arti marziali, poi portate con successo al cinema in numerosi film d’azione, molti dei quali divenuti titoli di culto. Dopo lungometraggi come Nico, Duro da uccidere e Giustizia a tutti i costi, nel 1992 egli recitò in quello che è ancora oggi il suo maggior successo: Trappola in alto mare. Diretto da Andrew Davis, il film è un puro action thriller, spesso accostato a titoli come Trappola di cristallo e Cliffhanger – L’ultima sfida, è indicato come uno dei migliori titoli da vedere se si è appassionati di questo genere di opere.

Il film fu la consacrazione definitiva per Seagal a star del cinema d’azione. Allo stesso tempo, l’attore in accordo con il regista si impegnò ad offrire non solo grande intrattenimento ma anche profonde riflessioni sulle armi nucleari. Nelle intenzioni dei due, infatti, il film doveva raggiungere un pubblico il più ampio possibile per diffondere tematiche estremamente attuali e su cui era necessario sensibilizzare il più possibile. Con un incasso di oltre 155 milioni a fronte di un budget di 35, il film fu infine un grande successo, ed è ancora oggi ricordato come un solido thriller anni Novanta.

Powered by

Tanto fu il successo che nel 1995 venne realizzato un sequel intitolato Trappola sulle Montagne Rocciose, dove Seagal ricopre nuovamente il ruolo di protagonista. Trappola in alto mare è dunque oggi un vero e proprio classico, ancora attuale sotto molti punti di vista. In questo articolo, approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Trappola in alto mare

Protagonista del film è il sottoufficiale Casey Ryback, membro dell’equipaggio della corazzata USS Missouri. Pur cercando di rimanere fedele al suo ruolo, egli non riesce a digerire l’atteggiamento presuntuoso del comandante Krill. Dopo l’ennesimo scontro, durante la festa organizzata sulla nave prima che questa torni in patria, Casey viene fatto rinchiudere nella cella frigorifera. Mentre egli si trova lì, un elicottero con a bordo un complesso musicale atterra sulla Missouri, portando ulteriore movimento all’allegra serata di festa. Il clima, però, cambia drasticamente quando la band si rivela essere composta da terroristi armati fino ai denti, di cui Krill è complice.

Il gruppo è capitanato da William Strannix, un ex agente intenzionato ad impossessarsi dei codici d’armamento. Nel mezzo di quella confusione, Ryback riesce a fuggire dalla sua prigionia e ben presto si rende conto di essere l’unico in grado di salvare la situazione. Accompagnato dalla svampita Jordan Tate, una attrice ingaggiata per la serata, egli dovrà cercare di sventare i piani di Strannix, evitando un escalation che potrebbe facilmente portare ad un conflitto nucleare. L’arsenale presente sulla Missouri, infatti, è quanto mai pericoloso e con i codici d’armamento nelle mani sbagliate il peggio è dietro l’angolo.

Il cast di attori del film

Come anticipato, ad interpretare il protagonista Casey Ryback vi è l’attore Steven Seagal. Particolarmente affascinato e devoto al ruolo, egli accettò di tagliarsi il suo celebre codino, in quanto in marines non posso portare i capelli lunghi. Egli inoltre apportò personalmente alcune modifiche alla sceneggiatura, al fine di rendere più convincenti alcuni passaggi narrativi. Accanto a lui, nel ruolo di Jordan Tate, vi è l’attrice Erika Eleniak, qui in uno dei suoi ruoli più celebri. Originariamente sembra che Seagal non andasse d’accordo con la collega, salvo poi affermare il contrario in recenti interviste. L’attore Gary Busey interpreta invece il corrotto Krill.

Nei panni del principale antagonista, William Strannix, vi è invece l’attore Tommy Lee Jones. Questi accettò di recitare nel film per poter collaborare nuovamente con Davis, il regista, con il quale aveva già realizzato Uccidete la colomba bianca. Pur essendo il cattivo del film, Lee Jones compare in scena per più tempo rispetto a Seagal, che in tutto è presente nel film solo per 41 minuti. Una volta terminate le riprese del film, l’attore ha fatto sapere che in futuro non avrebbe mai più recitato a fianco di Seagal, dichiarando: “non è facile dividere il set con l’incapacità e la superbia“. Durante le riprese di Trappola in alto mare, però, Jones decise di girare un nuovo film con Davis, ovvero Il fuggitivo.

Dove è stato girato il film?

Per le riprese ambientate sulla USS Missouri, è stata utilizzata la USS Alabama, ormeggiata al museo navale di Mobile, in Alabama. Per dare l’illusione che la nave fosse nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, quando in realtà era ormeggiata in una baia, la produzione ha costruito una chiatta lunga 30 metri dotata di un’intelaiatura alta 18 metri a sostegno di un gigantesco telo nero che veniva spostato intorno alla nave per coprire gli edifici e le luci della città. Solo nella scena iniziale, la nave ripresa in mare è la Missouri vera e propria, poiché al momento delle riprese non era ancora stata dismessa.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Trappola in alto mare grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision, Prime Video e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 19 dicembre alle ore 21:25 sul canale Cielo.