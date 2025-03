Tre rivelazioni: guida al cast e ai personaggi del thriller di Netflix

Una recente aggiunta al catalogo di film di Netflix è Tre rivelazioni, un thriller con un piccolo ma notevole cast di star sudcoreane. In esso, il pubblico segue le vicende di due diversi personaggi. Uno è un pastore che crede che punire i criminali non solo sia necessario, ma sia un atto di intervento divino. Il secondo è un assassino a piede libero, il cui passato è però tormentato e la cui psiche è tutto fuorché a posto. Infine, c’è una giovane detective che è sulle tracce di un caso di persona scomparsa, ma che è impantanata dai ricordi della sorella che non è riuscita a salvare da un caso simile. In qualche modo, queste due persone diverse trovano la strada per entrare l’una nella vita dell’altra.

Tre rivelazioni potrà avere un piccolo cast, ma è compensato da grandi nomi. Ad esempio, il film è diretto da Yeon Sang-ho, la cui fama è dovuta soprattutto alla regia del film horror del 2016 Train to Busan. Da allora, Yeon ha continuato a realizzare film d’azione e di fantascienza dark, oltre a scrivere e dirigere popolari K-drammi di Netflix come Hellbound e Parasyte: The Grey. Yeon è affiancato da un premio Oscar d’eccezione quale Alfonso Cuarón, che ha prodotto il film ed è noto per titoli come Roma, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban e Gravity. In questo articolo, scopriamo però di più sui tre protagonisti di Tre rivelazioni.

La trama di Tre rivelazioni

Il thriller coreano inizia con Min-chan, un pastore appassionato che accoglie nella sua congregazione un criminale incallito, Yang-rae. Tuttavia, quando Min-chan scopre che suo figlio potrebbe essere scomparso, sospetta immediatamente di Yang-rae e cerca di dargli la caccia, provocando però la sua scomparsa. Il giorno seguente, si scopre che il figlio di Min-chan è stato ritrovato, ma che in realtà è stato rapito un altro bambino. La detective Yeon-hee indaga, turbata dal caso di Yang-rae perché dietro la morte di sua sorella c’è proprio lui. Da qui, Yeon-hee tenterà dunque a scoprire il ruolo di Min-chan e Yang-rae nella scomparsa di A-yeong.

Il cast e i personaggi di Tre rivelazioni

Ryu Jun-yeol nel ruolo del pastore Min-chan

Ryu Jun-yeol è nato a Suwon, nella provincia di Gyeonggi, in Corea del Sud. Ha iniziato a recitare nel 2012, ricoprendo ruoli minori in cortometraggi e in televisione. Nel 2015 si è fatto notare per il suo ruolo nel thriller mistery Socialphobia e subito dopo ha ottenuto il ruolo di Kim Jung-hwan in Reply 1988. Negli ultimi anni, Ryu ha recitato in numerosi film, come A Taxi Driver, The Night Owl e Alienoid. È anche apparso nel dramma K 2024 di Netflix, The 8 Show. In Tre rivelazioni, interpreta il pastore troppo zelante Min-chan.

Shin Hyun-been nel ruolo della Detective Yeon-hee

Shin Hyun-been è un’attrice nata in Corea del Sud. Nel 2010, ha dato il via alla sua carriera apparendo nel film commedia nera He’s On Duty, che le è valso il premio come miglior attrice esordiente al 47° Baeksang Arts Awards. Poco dopo, ha fatto il salto di qualità recitando nel K-dramma Warrior Baek Dong-soo. Per i successivi anni Shin è passata un po’ inosservata, finché non ha avuto una seconda impennata di popolarità recitando nella serie crime mystery Confession e nel medical drama Hospital Playlist. Tre rivelazioni vede Shin nel ruolo della detective traumatizzata Yeon-hee.

Shin Min-jae nei panni dell’ex detenuta Yang-rae

L’ultimo membro importante del cast di Tre rivelazioni è Shin Min-jae. L’attore sudcoreano ha esordito nel 2016 con il musical Delta Boys. Da allora, ha assunto diversi ruoli minori in film come Night of the Undead e Smugglers. In particolare, Shin ha collaborato con il regista Yeon Sang-ho in tre diverse occasioni, apparendo in Jung_E, Parasyte: The Grey e ora in Tre rivelazioni. Il ruolo di Shin in quest’ultimo film è quello dell’assassino ed ex detenuto di nome Yang-rae, che potrebbe avere a che fare con il caso della persona scomparsa.