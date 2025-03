Fidanzata in affitto: la spiegazione del finale del film

Jennifer Lawrence ha con Fidanzata in affitto (qui la recensione) fatto il suo debutto in una commedia a tutti gli effett, con un finale che prende una gradita piega quando i personaggi superano i loro ostacoli. Il film, diretto da Gene Stupnitsky da una sceneggiatura scritta insieme a John Phillips, è incentrato sulla Maddie della Lawrence, una ragazza di Montauk che viene assunta per far uscire dal guscio l’introverso diciannovenne Percy (Andrew Barth Feldman) prima che parta per Princeton. Presentato come una commedia sgangherata, Fidanzata in affitto è ricco di battute emotive e di sviluppo del personaggio, mentre Maddie e Percy trovano la loro sintonia e si stabiliscono in un’amicizia genuina.

Il film ha una premessa semplice e il suo conflitto nasce dopo che Percy scopre che Maddie, che sta lottando finanziariamente ed è vicina a perdere la casa, lo ha cercato solo dopo che i suoi genitori hanno pubblicato un annuncio per aiutarlo prima di andare al college. Maddie aveva un disperato bisogno dell’auto che i genitori di Percy le stavano offrendo, ma alla fine del film i due si sono aiutati a crescere in modi inaspettati. Lei è riuscita ad aprirsi emotivamente, pagando le tasse sulla proprietà, vendendo la casa ai suoi amici e usando il denaro per trasferirsi in California. Nel frattempo, Percy ha invece acquisito fiducia e amici, riuscendo a uscire dalla sua stanza senza temere lo stigma sociale.

Maddie e Percy rimarranno amici?

Quando Percy pensa che lui e Maddie abbiano una relazione, discutono l’opzione della distanza, ma Maddie è contraria. Soprattutto perché Maddie sa che non hanno una vera relazione sentimentale, ma anche perché non riesce a vedersi di rimanere in contatto quando sono così lontani l’uno dall’altra. Alla fine di Fidanzata in affitto, Percy dice quindi che tornerà a Montauk per il Ringraziamento, ma Maddie sarà in California, il che rappresenta un altro ostacolo alla loro amicizia. Anche se i due probabilmente si terranno in contatto per qualche mese, è possibile che Percy diventi troppo impegnato a Princeton per potersi far sentire costantemente.

Anche Maddie avrà il suo bel da fare per ambientarsi in California, soprattutto dopo aver vissuto tutta la vita a Montauk. La loro separazione geografica non significa che non rimarranno amici a lungo termine, ma è il tipo di amicizia che ha permesso loro di uscire dalla propria strada, affrontando le loro paure individuali in modo da poter andare avanti invece di rimanere bloccati nel passato. La loro “relazione” è stata un successo, quindi anche se non rimarranno vicini dopo essersi separati nel finale, ricorderanno sempre i modi in cui si sono aiutati a vicenda. In questo senso, Maddie e Percy saranno per sempre amici.

Maddie si trasferisce in California

Per tutta la durata di Fidanzata in affitto, Maddie si rifiuta di vendere la casa di sua madre, scegliendo di ricorrere all’aiuto che i genitori di Percy le hanno promesso, in modo da poter lavorare come Uber e pagare le tasse sulla proprietà della casa. Alla fine del film, però, Maddie decide di vendere la casa e usa i soldi per fare le valigie e trasferirsi in California, dopo aver ricevuto da Percy una lezione di vita. Si rende infatti conto di essere rimasta bloccata nel passato, incolpando ingiustamente tutti gli altri per le decisioni che ha preso sulla sua vita. Maddie era arrabbiata per una buona ragione, ma si era aggrappata al rifiuto del padre, che non voleva avere niente a che fare con lei.

Trasferirsi in California era un sogno irrealizzato per lei, ma solo quando riusce a liberarsi dalla paura del cambiamento poté finalmente cambiare la sua vita. Maddie si rese conto che non ha bisogno di essere contattata da suo padre e che può risolvere le cose da sola con persone che le volevano veramente bene. La vendita della casa di sua madre è il passo finale per lasciarsi alle spalle il passato, permettendole di fare passi verso il futuro. Cosa che richiedeva un grande coraggio, che nel finale la ragazza ha dunque trovato.

Il piano dell’adozione di Milo da parte di Maddie

All’inizio di Fidanzata in affitto, Maddie tenta di adottare per finta il cagnolino Milo nel tentativo di incontrare Percy. Tuttavia, nel finale, Maddie finisce davvero per adottare Milo e portarlo con sé in California, perché il cane ha nel mentre acquisito un valore sentimentale per lei. Milo è una parte importante del suo viaggio con Percy e probabilmente Maddie ha voluto adottare il cane per ricordare l’amicizia che ha stretto con lui e tutto quello che hanno passato insieme.

Anche se inizialmente non è in grado di prendersi cura del cane, Maddie si assume la responsabilità di Milo come non avrebbe saputo fare prima. La ragazza sa cosa significa essere abbandonati, e promettere di adottare Milo ma non farlo avrebbe portato a paragoni con suo padre, che decisamente non è quello che lei vuole essere. Milo ha evidenti problemi, ma ha anche la capacità di amare e di essere amato se gliene viene data la possibilità, facendo eco alla linea emotiva di Maddie nel film. Non solo Milo è un ricordo dell’amicizia che ha stretto con Percy, ma il cane servirà anche a mantenere un legame con Montauk.

Fidanzata in affitto segna un cambio di carriera per Jennifer Lawrence?

Come anticipato, Fidanzata in affitto segna la prima commedia importante per Jennifer Lawrence. Il lato positivo ci è andato vicino, ma si trattava più che altro di una commedia drammatica in cui l’attrice era occasionalmente divertente. Questo film ha invece un’atmosfera da commedia vecchia scuola, e la Lawrence riesce a essere sguaiata, dura e decisamente divertente. Dopo aver recitato a lungo in film drammatici, Fidanzata in affitto potrebbe segnare un cambiamento di carriera per l’attrice, i cui ruoli più importanti hanno incluso finora film in franchise come Hunger Games e X-Men e film drammatici come Red Sparrow, Causeway e Madre!.

I prossimi progetti della Lawrence non saranno commedie come questa, ma permetteranno all’attrice di mettere in mostra le sue capacità recitative in una varietà di generi oltre a quello drammatico. La Lawrence sarà infatti protagonista di un dramma poliziesco e di un thriller horror, rispettivamente con Mob Girl e Die, My Love. Detto questo, il pubblico non deve aspettarsi che la Lawrence si discosti troppo dai tipi di film che ha fatto in passato, poiché l’attrice apparirà anche in drammi e biografie nel prossimo futuro. Sembra che una commedia diretta non sia in programma a breve, ma questo non significa che la Lawrence non possa tornare al genere più avanti nella sua carriera.