We Live In Time, la spiegazione del finale: cosa è successo a Tobias e Almut?

We Live in Time ha un finale straziante. Il dramma, diretto da John Crowley da una sceneggiatura di Nick Payne, vede protagonisti Florence Pugh e Andrew Garfield nei panni di Almut e Tobias, una coppia il cui tempo trascorso insieme viene mostrato attraverso una narrazione non cronologica. Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, We Live in Time ha ricevuto recensioni per lo più positive. Il film, strappalacrime, si conclude con Almut che partecipa a un rinomato concorso di cucina, che sarebbe stato lo stesso giorno in cui lei e Tobias avrebbero dovuto sposarsi. Prima che la gara finisca, Almut decide di andarsene, provata dal dolore.

We Live in Time segna la prima collaborazione sullo schermo tra Florence Pugh e Andrew Garfield, che hanno precedentemente lavorato con John Crowley in Boy A del 2007.

Trova Tobias e la loro figlia Ella tra la folla e se ne va con loro. La famiglia va a pattinare sul ghiaccio invece di rimanere fino alla fine della competizione. Almut, ex pattinatrice artistica, pattina con la famiglia e alla fine si allontana da loro. Sorride e li saluta dall’altro lato della pista. Più tardi, Tobias ed Ella camminano nel pollaio della famiglia raccogliendo le uova e Tobias insegna a Ella come rompere un uovo con una mano sola, come faceva Almut. Almut non si trova da nessuna parte nella scena finale di We Live in Time.

Almut è morta in We Live in Time?

È fortemente implicito che Almut muoia in Viviamo nel tempo. Se fosse ancora viva, Almut sarebbe stata probabilmente nella scena finale del film a insegnare a Ella come rompere un uovo al posto di Tobias. Anche se la sua morte non viene mostrata sullo schermo, l’assenza di Almut si sente molto. Anche la delicatezza con cui viene gestito il momento finale del film indica la morte di Almut, poiché Tobias le trasmette qualcosa che Almut ed Ella avrebbero condiviso. Almut sapeva che la sua morte era una possibilità e voleva trascorrere gli ultimi mesi della sua vita vivendo davvero, invece di sentirsi molto male, cosa che fece.

Come se l’è cavata Almut nella gara di cucina?

Almut ha iniziato a sentirsi male nel bel mezzo della gara di cucina, ma è riuscita a finire il suo piatto insieme al suo sous chef prima che il timer scattasse. Ma poiché se n’è andata prima che i giudici potessero annunciare i vincitori, We Live in Time sottolinea come l’esito della gara non fosse importante quanto il fatto che Almut avesse trascorso del tempo di qualità con la sua famiglia. Aveva fatto quello che era venuta a fare, cioè cucinare un ottimo piatto e dimostrare di essere in grado di competere. La vittoria o meno era irrilevante.

È bello immaginare che Almut abbia vinto la gara di cucina. Aveva lavorato duramente per essere lì, scegliendo la gara al posto del suo matrimonio, e questo le aveva portato via una buona parte del suo tempo. Almut era entusiasta della gara di cucina e il fatto di essere arrivata fino a quel punto suggerisce che aveva buone possibilità di vincere. I giudici potrebbero essere stati scoraggiati dal fatto che uno chef abbia lasciato la sua postazione prima dell’annuncio del vincitore, e questo potrebbe aver influito sulle sue possibilità, ma Almut aveva completato la parte più difficile. Il premio non aveva poi così tanto significato.

Perché Almut ha preferito la gara di cucina al matrimonio

Almut voleva sposare Tobias. Aveva accettato la proposta di matrimonio di Tobias ed era entusiasta della fase successiva della loro relazione. Tuttavia, Almut ha dato la priorità al concorso di cucina piuttosto che al matrimonio, perché sapeva che le rimaneva poco tempo per fare qualcosa di significativo nella sua carriera. In particolare, Almut voleva essere di più per Ella. Voleva che sua figlia la ricordasse come una grande chef e non solo come la madre malata. Per un po’ Almut si era concentrata sulle sue cure e sul matrimonio, ma la gara di cucina non era una cosa a cui poteva rinunciare.

Almut voleva anche fare qualcosa per se stessa che fosse al di fuori della sua malattia e della sua famiglia. La gara di cucina era un’opportunità speciale per dimostrare a se stessa che poteva ancora raggiungere degli obiettivi nonostante il cancro. Almut non voleva lasciare che la sua malattia oscurasse o prendesse il sopravvento sulla sua vita. Partecipare alla gara di cucina, per quanto prestigiosa ed emozionante, era un modo per Almut di vivere la sua vita migliore prima che finisse e, all’epoca, non era ancora pronta a rinunciarvi. Matrimonio o no, però, Almut era impegnata con Tobias e la loro famiglia.

Tutti i momenti più importanti della vita di Tobias e Almut mostrati in Viviamo nel tempo

Il primo incontro tra Tobias e Almut

Almut scopre di avere il cancro – due volte

Almut e Tobias che scoprono di aspettare un bambino

Almut dà alla luce Ella

La gara di cucina di Almut

La proposta di matrimonio di Tobias ad Almut

La prima volta che Almut e Tobias dormono insieme

Il cane di Tobias ed Ella: ecco come si spiega

Poco dopo la diagnosi di cancro di Almut, lei e Tobias hanno discusso la possibilità di prendere un cane per aiutare Ella a superare la malattia e la morte della madre. Nella scena finale di We Live in Time, un cane si unisce a Tobias ed Ella nel giardino e nella casa, indicando che la coppia aveva finalmente preso un cane per la figlia a un certo punto tra la gara di cucina e la morte di Almut. Il cane è un altro indizio della morte di Almut. Ma a quanto pare, il cane ha probabilmente aiutato Ella a superare la morte della madre, perché aveva qualcosa su cui concentrarsi oltre all’assenza di Almut.

La linea temporale non lineare di We Live In Time è cruciale per capire Almut e Tobias

Se We Live in Time avesse seguito la strada della narrazione lineare, sarebbe stato probabilmente un tipico dramma che finisce in tragedia. La scelta non lineare ci permette di vedere la relazione di Tobias e Almut nella sua interezza, dimostrando che la vita può essere piena di alti e bassi ma, col senno di poi, l’insieme della loro relazione e della vita che hanno condiviso è una buona relazione che vale il dolore. Sottolinea anche la pienezza della vita che hanno vissuto insieme nonostante il cancro di Almut. La mancanza di cronologia offre l’esperienza di osservare i personaggi in varie fasi e stati emotivi, il che è interessante.

Sottolinea inoltre la pienezza della vita vissuta insieme nonostante il cancro di Almut. La mancanza di cronologia offre l’esperienza di osservare i personaggi in varie fasi e stati emotivi…

La malattia di Almut avrebbe potuto mettere in ombra tutti gli altri bei momenti della vita se fosse arrivata prima della fine. Ma il film non dimentica il resto dei pezzi che compongono la vita di Almut e Tobias. La linea temporale non lineare è fondamentale per capire anche chi sono Almut e Tobias, sia individualmente che come coppia. Il cast diWe Live in Time testimonia il passato, il presente e il futuro della coppia, rivelando il loro amore, i loro conflitti, la loro tristezza e la loro speranza. Il dramma straziante di Crowley fornisce il quadro completo del tempo trascorso insieme da Tobias e Almut, ed è umiliante e bellissimo proprio per questo.

Il vero significato di We Live In Time

Come i migliori film d’amore sui viaggi nel tempo, We Live in Time utilizza la morte per ribadire che il tempo è prezioso e va trascorso con le persone care. Anche nei momenti più importanti, come la gara di cucina di Almut e la nascita di Ella, Crowley e Payne sottolineano che non è importante il risultato o il modo in cui avviene, ma il viaggio e i sentimenti che lo accompagnano. Si parla di chi c’è per te e dell’importanza di condividere quei momenti con loro, anche se non vanno come si aspettavano.

Raccontato in modo non lineare, We Live in Time mette in mostra la fugacità del tempo e la vita che si può costruire tra un punto e l’altro, così come l’importanza che due persone possono assumere l’una per l’altra in un breve periodo. Il tempo è un nemico e un amico, che prende e dà in egual misura, come sottolinea il film. Almut e Tobias non possono fare nulla contro il tempo stesso, ma possono vivere una vita piena. Il tempo che trascorrono insieme diventa ancora più speciale e We Live in Time sostiene che non dovrebbe essere dato per scontato.