The Order, la storia vera che ha ispirato il film con Jude Law

The Order, nelle sale da oggi (6 febbraio), vede protagonista Jude Law nei panni di un agente dell’FBI che lascia la sua famiglia per rintracciare una banda di nazionalisti bianchi che rapinano banche e falsificano denaro. L’Ordine era un’organizzazione terroristica realmente esistita per un breve periodo negli anni ’80, guidata da Bob Mathews, che nel film è interpretato da Nicholas Hoult. L’obiettivo dell’Ordine era quello di far secedere gli Stati del Pacifico nord-occidentale e formare una nazione di soli bianchi, priva di ebrei.

Ecco cosa c’è da sapere sull’Ordine

Powered by

Come è nato l’Ordine

L’Ordine ha iniziato a operare nel settembre 1983. All’epoca, molti nazionalisti bianchi degli anni ’70 e ’80 erano delusi dalla mancata vittoria degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam e volevano vendicarsi. Alcuni veterani cercarono di usare la loro esperienza militare per combattere quella che vedevano come una guerra razziale in patria. Sebbene Mathews, il fondatore dell’Ordine, non fosse un veterano, l’Ordine utilizzava manuali di addestramento dell’esercito americano e libri sulla strategia militare statunitense per formare i suoi membri.

Come molti nazionalisti bianchi, Mathews è stato influenzato dal romanzo del 1978 The Turner Diaries, che racconta di un personaggio nazionalista bianco, Earl Turner, che tenta di rovesciare il governo degli Stati Uniti e trama per far volare un aereo con una testata nucleare contro il Pentagono. Mathews aveva anche forti legami con il gruppo Aryan Nations, da cui provenivano diversi membri dell’Ordine.

Mathews ha allestito campi di addestramento a distanza nell’Idaho e nel Missouri. Il gruppo raccoglieva i fondi per le sue attività attraverso rapine e contraffazione di denaro e distribuiva le banconote contraffatte ad altri gruppi di potere bianco. I fondi venivano utilizzati anche per accumulare armi e acquistare attrezzature di sorveglianza.

I membri dell’Ordine prestavano giuramento stando in cerchio attorno a un neonato bianco “che simboleggiava la razza che volevano proteggere”, secondo il libro Bring the War Home di Kathleen Belew, una storica dell’estremismo di destra. Essi hanno espresso “il sacro dovere di fare tutto ciò che è necessario per liberare il nostro popolo dall’ebreo e portare la vittoria totale alla razza ariana”.

Come spiega Kevin Flynn, autore del libro che ha ispirato il film The Order: Inside America’s Racist Underground, ha spiegato l’obiettivo finale del gruppo: “Volevano che cinque Stati del Nord-Ovest – Washington, Oregon, Idaho, Montana e Wyoming – diventassero una nazione di soli bianchi”.

Le azioni più nefaste di The Order

Le attività del gruppo terroristico consistevano principalmente in rapine, contraffazione di denaro e un brutale omicidio.

Nel dicembre 1983, Mathews rapinò una banca di Seattle di 25.952 dollari. “I membri dell’Ordine intendevano le rapine in banca – e più tardi le rapine ai furgoni blindati – come un modo per finanziare la loro guerra allo Stato e per colpire quelle che consideravano banche corrotte e controllate dagli ebrei”, scrive Belew.

Rapinarono anche negozi di pornografia, che consideravano immorali, e nell’aprile 1984 bombardarono un cinema per adulti a Seattle.

La scena più drammatica del film è la ricostruzione di una rapina ad un furgone blindato avvenuta nel luglio 1984. Nella realtà, una dozzina di membri dell’ordine, vestiti con magliette bianche e bandane rosse, rapinarono un furgone blindato vicino a Ukiah, in California. Gli uomini spararono dei colpi di pistola contro l’auto e poi mostrarono un cartello con scritto “Scendi o muori”. Due pick-up hanno circondato il veicolo e lo hanno costretto a parcheggiare sul ciglio della strada. I ladri sono riusciti a portare via circa 3,6 milioni di dollari in contanti.

È stato l’omicidio nel 1984 del DJ di Denver Alan Berg, un critico dichiarato dei gruppi nazionalisti bianchi, a portare alla caduta dell’Ordine. Come scrive Belew, “Berg era il tipo di voce ebraica e liberale di spicco che l’Ordine cercava di mettere a tacere”. A un certo punto, David Lane, membro dell’Ordine, telefonò addirittura al programma di Berg per blaterare di un complotto ebraico per conquistare il mondo. Come si evince dal film, il 18 giugno 1984, alle 21.15, Berg entrò con la sua auto nel vialetto di casa, scese e fu ucciso da Bruce Pierce, membro dell’Ordine.

L’omicidio fece conoscere il gruppo in tutto il mondo e la sorveglianza dell’FBI portò al suo scioglimento.

Chi era Bob Matthews

Bob Matthews era un personaggio reale: un attivista neonazista che era il leader del gruppo militante suprematista bianco da cui il film prende il nome.

Come viene rappresentato nel film, è morto in un edificio in fiamme dopo che l’FBI ha scoperto il suo piano per orchestrare una rivoluzione violenta e profondamente razzista negli Stati Uniti.

Parlando a RadioTimes.com, Law ha spiegato: “Il materiale di partenza per la storia è un libro intitolato The Silent Brotherhood (La fratellanza silenziosa ), scritto da una coppia di giornalisti di Denver [Kevin Flynn e Gary Gerhardt] che hanno messo insieme una descrizione incredibilmente dettagliata della procedura seguita dall’FBI”.

L’elemento più romanzato riguarda il personaggio di Law, Terry Husk. Non esisteva un vero agente dell’FBI con questo nome, e quindi la maggior parte delle scene che riguardano la sua vita familiare e gli scambi con Bob sono inventate per il film – ma lo sceneggiatore Zach Baylin ha comunque attinto a diverse fonti reali per creare il personaggio.

“Lo scheletro del personaggio era molto presente nella bozza originale che ho letto, e Zach aveva già fatto la scelta di amalgamare il personaggio di Husk”, ha spiegato Jude Law.

“Ci siamo ispirati molto a uno degli agenti che hanno realmente risolto il caso, che aveva avuto una carriera molto simile a quella di Terry”, ha aggiunto.

“Ma ci è sembrato più opportuno cambiare il suo nome e darci l’opportunità di attingere ad alcuni degli altri agenti e aggiungere anche i nostri abbellimenti, in modo da poter condurre la storia attraverso Husk senza turbare o mettere in imbarazzo nessuno”.

“E ciò significava che potevamo inserire questa sorta di passato danneggiato, questo danno fisico, e meglio, in un certo senso, incastrarlo, metterlo a confronto con Bob”.

Un aspetto del film completamente tratto dalla vita reale è stata l’ossessione di Matthews per il romanzo estremista del 1978 The Turner Diaries, che è servito da ispirazione per il suo progetto di insurrezione – contenente un piano in sei fasi per rovesciare il governo.

“Ho guardato The Turner Diaries [e] la cosa vergognosa di The Turner Diaries è che è come un libro per bambini”, ha spiegato Law.

“Voglio dire, è davvero molto elementare. È una specie di passo uno, passo due… e ti dice solo, in termini molto profani, come seguirlo. Quindi non c’era molto da imparare.

“Ad essere sinceri, la mia ossessione si è concentrata maggiormente su Bob Matthews, sul suo comportamento e sul suo passato”.

Alla fine del film, un post-scriptum afferma che la pericolosa eredità di The Turner Diaries può essere direttamente collegata all’insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, e in effetti ci sono molti modi in cui è facile tracciare dei paralleli tra gli eventi del film e i giorni nostri.

Ma Law ha dichiarato di non aver pensato troppo a questi parallelismi durante la realizzazione del film.

“La nostra attenzione doveva essere quella di raccontare questa storia in modo onesto, accurato e plausibile”, ha detto. Le linee guida, i paragoni con ciò che sta accadendo ora, si sono presi cura di loro stessi”.

“E in effetti la sceneggiatura era stata scritta prima dell’insurrezione del 6 gennaio 2021. Quindi, era chiaro che eravamo su qualcosa di rilevante, ma non avevamo bisogno di appoggiarci necessariamente a questo”.

Cosa è successo all’Ordine

L’organizzazione si sciolse nel dicembre 1984. Mathews morì in un conflitto a fuoco con l’FBI l’8 dicembre 1984, nel suo complesso a Whidbey Island, Washington. Molti dei membri chiave, come Bruce Pierce, morirono in prigione.

Sebbene l’organizzazione non esista più, le sue idee e le sue convinzioni hanno ancora oggi molti seguaci, diffusi dai social media e dalle comunicazioni moderne. Secondo l’Anti-Defamation League, le segnalazioni di incidenti antisemiti negli Stati Uniti hanno raggiunto un livello record.

Come dice Flynn, “il nazionalismo bianco, ancora una volta, è in aumento. Siate vigili. Prestate attenzione. Non ignoratelo”.