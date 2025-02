Weekend a Taipei: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film

Nel 2013, il regista Luc Besson e la produttrice Virginie Besson-Silla hanno girato a Taiwan il film di fantascienza francese Lucy. Il duo è rimasto così impressionato dai paesaggi della città da dichiarare di voler tornare lì per un altro progetto. Nel 2022, il regista taiwanese-americano George Huang ha concepito un film su una donna pilota mercenaria ambientato in Asia e ha contattato proprio Besson per aiutarlo a sviluppare il progetto. Inizialmente ambientato a Hong Kong, Besson suggerì poi a Huang di cambiare l’ambientazione a Taipei. È così stato realizzato Weekend a Taipei.

Qui al suo primo lungometraggio dopo How To Make a Monster del 2001, Huang ha scritto la sceneggiatura insieme allo stesso Besson. Insieme, hanno dunque dato vita ad un’adrenalinico film d’azione che trova molto del suo fascino proprio nell’esotica location, esplorata attraverso molteplici ambienti. Come quasi ogni film a cui Besson partecipa, come autore o produttore, anche Weekend a Taipei presenta degli importanti elementi sentimentali, che conferiscono così alla vicenda del protagonista una maggiore forza emotiva nei confronti dello spettatore.

Insomma, si tratta di un titolo che nessun appassionato del genere dovrebbe perdere e che può ora riscoprire grazie al suo passaggio televisivo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Weekend a Taipei. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla descrizione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Weekend a Taipei

Protagonista del film è John Lawlor, un agente della DEA, che sotto copertura va in missione in un ristorante cinese a Minneapolis per trovare prove del traffico di droga da parte di un miliardario commerciante di pesce, Kwang. Un informatore anonimo di Taipei gli rivela di possedere il suo libro mastro e John informa il suo supervisore, che però non gli crede e lo manda in ferie. Lui, convinto della veridicità di quelle informazioni, si reca però a Taipei sotto falsa identità. Una volta lì, inizierà ad indagare per conto suo sulla facenda, imbattendosi però anche in inaspettati ritorni dal passato.

Il cast del film

Nel ruolo di John Lawlor, l’agente della DEA americana, vi è l’attore Luke Evans, celebre per i film Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, La bella e la bestia e Dracula Untold. Accanto a lui, nel ruolo di Joey, pilota di Taipei con cui Lawlor ha dei precedenti sentimentali, vi è invece Gwei Lun-mei, principalmente nota per i suoi lavori in Taiwan ma vista anche nel film Il lago delle oche selvatiche. Recita poi nel film Sung Kang nel ruolo di Kwang, il leader di un cartello della droga. L’attore è celebre come uno dei personaggi più amati dai fan del franchise di Fast and Furious, ovvero Han.

Recitano poi nel film Wyatt Yang nei panni di Raymond, il figlio di Joey e John e Pernell Walker nel ruolo di Charlotte Fields, supervisore della DEA di John. Tuo Tsung-hua ricopre il ruolo del vice Liu, un detective della polizia taiwanese, Lu Yi-ching quello di Po-po, la nonna di Joey e Patrick Lee quello di Bolo, guardia del corpo e braccio destro di Kwang. Nel film compaiono anche Andy Wu e Fay Wu nel ruolo degli assistenti di Kwang, Janet Hsieh in un cameo nel ruolo di una donna che assiste al test di gravidanza di Joey in bagno e Allison Lin in un cameo nel ruolo di un’assistente di volo.

Il finale del film

Nel finale del film, dopo essere sfuggita agli uomini di Kwang e alla polizia, Joey porta John e Raymond al villaggio di pescatori dove è cresciuta, rifugiandosi a casa della nonna. La donna rivela che John è in realtà il padre di Raymond, scioccando entrambi. John si confronta dunque con Joey, che ha conosciuto sotto copertura come trafficante di droga 15 anni prima, rivelandole la sua vera identità dopo essersi innamorato e averla aiutata a fuggire. Joey rivela che all’epoca era incinta, ma non aveva avuto modo di dirlo a John prima di partire, e le si spezza il cuore nel rendersi conto che John le aveva mentito per tutto il tempo.

Lui si scusa e promette di non abbandonare mai più lei e Raymond, giungendo così ad una riconciliazione. Nel frattempo, Raymond si accorge che la miniatura di un rinoceronte sulla scrivania di Kwang è in realtà una chiavetta contenente una versione digitale del suo libro mastro. Nonostante le obiezioni dei genitori, Raymond esce di nascosto dal villaggio per tornare a casa e rubare la chiavetta di Kwang, ma viene catturato da quest’ultimo. Kwang tiene quindi in ostaggio Raymond e chiama Joey e John per negoziare. Quest’ultimo si offre di scambiare le loro vite e le due fazioni accettano di incontrarsi a Ximending.

Durante l’incontro, però, Kwang non mantiene la promessa, rifiutandosi di liberare Raymond e rapendo anche Joey. Poco prima che i suoi uomini giustizino John, quest’ultimo li supera e abbatte tutti gli esecutori di Kwang. Poi si muove tra i vicoli del complesso e raggiunge il veicolo di Kwang in fuga, buttandolo fuori e costringendolo a fuggire a piedi. L’inseguimento continua, culminando in una rissa in un teatro, dove John sottomette Kwang e lo fa arrestare dalla polizia in arrivo. Riunita con Joey e Raymond, la famiglia si riconcilia e fa un viaggio a Parigi, dove Joey rivela di essere incinta del loro secondo figlio.

Il trailer di Weekend a Taipei e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Weekend a Taipei grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Infinity+ e Tim Vision. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 7 febbraio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.