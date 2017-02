Robert Downey Jr. per la scienza delle protesi: “Il futuro dei supereroi è donna”

Robert Downey Jr. ha condiviso un video di Viral Thread che mostra una protesi meccanica per una bambina senza un braccio. Chiaramente l’attore sfrutta la sua popolarità per far circolare messaggi importanti, come la ricerca che serve a normalizzare la vita di bambini con disabilità, ma è anche divertente che l’attore non rinunci al suo proverbiale buffo narcisismo di realistico Iron Man.

Ecco il video:

I più acuti lettori dei fumetti, nel commento al video (“Il futuro dei supereroi è donna”) possono rintracciare anche l’attuale situazione di Iron Man nei fumetti, in cui ora esiste Riri Williams, erede del Vendicatore con l’Armatura.

Rivedremo Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man / Tony Stark in Spider-Man Homecoming e in Avengers Infinity War.

Avengers Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.

Il cast del film al momento è composto da Cobie Smulders, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Vin Diesel, Scarlett Johansson, Dave Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldana, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Chris Evans, Tom Holland, Bradley Cooper, Samuel L. Jacksson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Peter Dinklage, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Paul Bettany, Benedict Wong, Pom Klementieff e Chadwick Boseman.