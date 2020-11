Animali Fantastici 3 non arriverà nelle sale entro il 2021. La Warner Bros., che produce il franchise che si prefigge di espandere il Wizarding World di Harry Potter, intendeva distribuire il prossimo capitolo il 12 novembre 2021, ma adesso l’uscita del film è stata ufficialmente spostata all’estate 2022, senza però, per ora, una data precisa.

La Warner Bros. ha annunciato lo slittamento dell’uscita del film in un comunicato più ampio in cui ha riferito, dopo il post social di Johnny Depp, che l’attore è stato allontanato dalla produzione, abbandonando così il ruolo del villain principale della storia Gellert Grindelwald. Depp ha dichiarato: “Mi è stato chiesto di dimettermi dalla Warner Bros. dal mio ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici e ho rispettato e accettato tale richiesta”. L’abbandono di Depp dal franchise arriva pochi giorni dopo che l’attore ha perso la sua causa per diffamazione contro il tabloid The Sun a causa di un articolo del 2018 in cui si affermava che era un “picchiatore della moglie”.

“Animali Fantastici 3 è attualmente in produzione e il ruolo di Gellert Grindelwald verrà affidato ad un altro attore. Il film debutterà nelle sale di tutto il mondo nell’estate del 2022” ha detto un portavoce della Warner Bros.

Animali Fantastici 3 risponderà ai misteri insoluti del precedente episodio?

I crimini di Grindelwald si è concluso con diversi cliffhanger, inclusa la rivelazione che Credence Barebone (Ezra Miller) è in realtà Aurelius Dumbledore, il fratello perduto da tempo di Albus. Proprio per questo, i fan non vedono l’ora di scoprire in che modo la trama del terzo film risponderà ai misteri insoluti del precedente episodio.