- Pubblicità -

Robert Downey Jr. e Cillian Murphy sono i protagonisti di queste immagini rubate dal set di Oppenheimer, film di Christopher Nolan dal cast stellare.

- Pubblicità -

Nelle immagini, mentre vediamo il protagonista Murphy in un elegante completo, Downey Jr. appare con un look inedito, completamente imbiancato per entrare nella parte di Lewis Strauss. Ecco le immagini di seguito:

Oppenheimer, il film

Universal distribuirà Oppenheimer nelle sale in tutto il mondo e distribuirà il film in Nord America. Christopher Nolan produrrà anche insieme a Emma Thomas e Charles Roven di Atlas Entertainment. Il film si baserà sul libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Nel cast Cillian Murphy, Emily Blunt, Rami Malek, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Jason Clarke, Alex Wolff, Josh Peck, Tony Goldwyn e Matt Damon.