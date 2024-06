Austin Butler ha sostenuto un provino per Peeta in Hunger Games: “Non credo di essere stato richiamato”

Come riportato da Variety, Austin Butler ha rivelato in una video-intervista a BuzzFeed di aver sostenuto senza successo il provino per interpretare Peeta nel franchise di “Hunger Games“. Il ruolo è andato infine a Josh Hutcherson, che ha recitato in quattro film del franchise tra il 2012 e il 2015 accanto a Jennifer Lawrence nel ruolo di Katniss e Liam Hemsworth in quello di Gale. Il franchise, come noto, ha poi trasformato i tre attori in star mondiali.

“Ho fatto l’audizione per ‘Hunger Games’ e non mi hanno preso per niente“, ha detto Butler. “Non credo nemmeno di essere stato richiamato, qual è il personaggio, Peeta? È toccato a Josh Hutcherson, che è bravissimo“. All’epoca della produzione del primo film di “Hunger Games“, Butler era noto soprattutto per le sue partecipazioni a vari progetti di Disney Channel e Nickelodeon, come “Zoey 101“, “iCarly” e “Sharpay’s Fabulous Adventure“.

Austin Butler da The Carrie Diaries a The Bikeriders

Non avrà partecipato a “Hunger Games“, ma è stato scritturato nello stesso periodo nella serie prequel di “Sex and the City” della The CW, “The Carrie Diaries” e grazie poi a film come Elvis, Dune – Parte Due e The Bikeriders la sua carriera è ora in un vero e proprio periodo d’oro, che dunque Austin Butler è comunque riuscito a raggiungere, anche senza Hunger Games. Sono poi molti altri i progetti che avranno nei prossimi anni Butler come protagonista, a partire dall’annunciato nuovo film di Darren Aronofsky.

Hunger Games, nel 2026 il prossimo film della saga

Un nuovo film prequel di Hunger Games uscirà nelle sale nel 2026. Già dopo che lo scorso novembre il prequel di La ballata dell’usignolo e del serpente ha conquistato 337 milioni di dollari al botteghino, la Lionsgate ha annunciato che gli spettatori potrebbero non aver visto Panem, la distopia in cui è ambientata la storia, per l’ultima volta.

Il nuovo film inizierà la mattina della mietitura dei 50esimi Hunger Games, noti anche come Second Quarter Quell, in cui gareggiò Haymitch Abernathy, interpretato da Woody Harrelson nella serie originale. Haymitch Abernathy, come noto, sarà poi il mentore di Katniss e Peeta nei 74esimi Hunger Games.