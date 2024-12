Golden Globes 2025: i nominati di cinema e televisione, guidano Emilia Perez e The Bear

Le nomination ai Golden Globe 2025 sono state annunciate e tra una sorpresa e un colpo di scena, si sono delineati quelli che saranno i prossimi protagonisti di questa stagione dei premi. Oltre a sottolineare il bel risultato di Vermiglio di Maura Delpero, finito in cinquina per il miglior film in lingua non inglese, sono diversi i titoli che si sono distinti per frequenza di nomination, tra film e serie tv.

Trai titoli più nominati spiccano Emilia Perez per il cinema e la terza stagione di The Bear, serie Hulu disponibile in Italia su Disney+.

Ecco tutti i nominati ai Golden Globes 2025