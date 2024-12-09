Golden Globes 2025: i nominati di cinema e televisione, guidano Emilia Perez e The Bear

Le nomination ai Golden Globe 2025 sono state annunciate e tra una sorpresa e un colpo di scena, si sono delineati quelli che saranno i prossimi protagonisti di questa stagione dei premi. Oltre a sottolineare il bel risultato di Vermiglio di Maura Delpero, finito in cinquina per il miglior film in lingua non inglese, sono diversi i titoli che si sono distinti per frequenza di nomination, tra film e serie tv.
Trai titoli più nominati spiccano Emilia Perez per il cinema e la terza stagione di The Bear, serie Hulu disponibile in Italia su Disney+.
Ecco tutti i nominati ai Golden Globes 2025
FILM
MIGLIOR FILM – DRAMA
- THE BRUTALIST (A24)
- A COMPLETE UNKNOWN (Searchlight Pictures)
- CONCLAVE (Focus Features)
- DUNE: PART TWO (Warner Bros. Pictures)
- NICKEL BOYS (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
- SEPTEMBER 5 (Paramount Pictures)
MIGLIOR FILM – MUSICAL OR COMEDY
- ANORA (NEON)
- CHALLENGERS (Amazon MGM Studios)
- EMILIA PÉREZ (Netflix)
- A REAL PAIN (Searchlight Pictures)
- THE SUBSTANCE (MUBI)
- WICKED (Universal Pictures)
MIGLIOR FILM – ANIMATED
- FLOW (Sideshow / Janus Films)
- INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- MEMOIR OF A SNAIL (IFC Films)
- MOANA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL (Netflix)
- THE WILD ROBOT (Universal Pictures)
CINEMATIC AND BOX OFFICE ACHIEVEMENT
- ALIEN: ROMULUS (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- BEETLEJUICE BEETLEJUICE (Warner Bros. Pictures)
- DEADPOOL & WOLVERINE (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- GLADIATOR II (Paramount Pictures)
- INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- TWISTERS (Universal Pictures)
- WICKED (Universal Pictures)
- THE WILD ROBOT (Universal Pictures)
MIGLIOR FILM – NON-ENGLISH LANGUAGE
- ALL WE IMAGINE AS LIGHT (Sideshow / Janus Films) – USA / FRANCE / INDIA
- EMILIA PÉREZ (Netflix) – FRANCE
- THE GIRL WITH THE NEEDLE (MUBI) – POLAND / SWEDEN / DENMARK
- I’M STILL HERE (Sony Pictures Classics) – BRAZIL
- THE SEED OF THE SACRED FIG (NEON) – USA / GERMANY
- VERMIGLIO (Sideshow / Janus Films) – ITALY
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA – DRAMA
- PAMELA ANDERSON (THE LAST SHOWGIRL)
- ANGELINA JOLIE (MARIA)
- NICOLE KIDMAN (BABYGIRL)
- TILDA SWINTON (THE ROOM NEXT DOOR)
- FERNANDA TORRES (I’M STILL HERE)
- KATE WINSLET (LEE)
MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA – DRAMA
- ADRIEN BRODY (THE BRUTALIST)
- TIMOTHÉE CHALAMET (A COMPLETE UNKNOWN)
- DANIEL CRAIG (QUEER)
- COLMAN DOMINGO (SING SING)
- RALPH FIENNES (CONCLAVE)
- SEBASTIAN STAN (THE APPRENTICE)
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA – MUSICAL OR COMEDY
- AMY ADAMS (NIGHTBITCH)
- CYNTHIA ERIVO (WICKED)
- KARLA SOFÍA GASCÓN (EMILIA PÉREZ)
- MIKEY MADISON (ANORA)
- DEMI MOORE (THE SUBSTANCE)
- ZENDAYA (CHALLENGERS)
MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA – MUSICAL OR COMEDY
- JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
- HUGH GRANT (HERETIC)
- GABRIEL LABELLE (SATURDAY NIGHT)
- JESSE PLEMONS (KINDS OF KINDNESS)
- GLEN POWELL (HIT MAN)
- SEBASTIAN STAN (A DIFFERENT MAN)
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
- SELENA GOMEZ (EMILIA PÉREZ)
- ARIANA GRANDE (WICKED)
- FELICITY JONES (THE BRUTALIST)
- MARGARET QUALLEY (THE SUBSTANCE)
- ISABELLA ROSSELLINI (CONCLAVE)
- ZOE SALDAÑA (EMILIA PÉREZ)
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA
- YURA BORISOV (ANORA)
- KIERAN CULKIN (A REAL PAIN)
- EDWARD NORTON (A COMPLETE UNKNOWN)
- GUY PEARCE (THE BRUTALIST)
- JEREMY STRONG (THE APPRENTICE)
- DENZEL WASHINGTON (GLADIATOR II)
MIGLIORE REGIA – MOTION PICTURE
- JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)
- SEAN BAKER (ANORA)
- EDWARD BERGER (CONCLAVE)
- BRADY CORBET (THE BRUTALIST)
- CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)
- PAYAL KAPADIA (ALL WE IMAGINE AS LIGHT)
MIGLIORE SCENEGGIATURA – MOTION PICTURE
- JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)
- SEAN BAKER (ANORA)
- BRADY CORBET, MONA FASTVOLD (THE BRUTALIST)
- JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
- CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)
- PETER STRAUGHAN (CONCLAVE)
MIGLIORE COLONNA SONORA – MOTION PICTURE
- VOLKER BERTELMANN (CONCLAVE)
- DANIEL BLUMBERG (THE BRUTALIST)
- KRIS BOWERS (THE WILD ROBOT)
- CLÉMENT DUCOL, CAMILLE (EMILIA PÉREZ)
- TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS (CHALLENGERS)
- HANS ZIMMER (DUNE: PART TWO)
MIGLIORE CANZONE ORIGINALE – MOTION PICTURE
- “BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL – Music & Lyrics by: Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson
- “COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS – Music & Lyrics by: Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino
- “EL MAL” –– EMILIA PÉREZ – Music & Lyrics by: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard
- “FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN – Music & Lyrics by: Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek
- “KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOT – Music & Lyrics by: Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, Ali Tamposi
- “MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ – Music & Lyrics by: Clément Ducol, Camille
SERIE TV
MIGLIORE SERIE – DRAMA
- THE DAY OF THE JACKAL (PEACOCK)
- THE DIPLOMAT (NETFLIX)
- MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)
- SHŌGUN (FX/HULU)
- SLOW HORSES (APPLE TV+)
- SQUID GAME (NETFLIX)
MIGLIORE SERIE – MUSICAL OR COMEDY
- ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
- THE BEAR (FX/HULU)
- THE GENTLEMEN (NETFLIX)
- HACKS (HBO | MAX)
- NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)
- ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
MIGLIORE SERIE LIMITATA, ANTOLOGICA O FILM PER LE TV
- BABY REINDEER (NETFLIX)
- DISCLAIMER (APPLE TV+)
- MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)
- THE PENGUIN (HBO | MAX)
- RIPLEY (NETFLIX)
- TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)
MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE – DRAMA
- KATHY BATES (MATLOCK)
- EMMA D’ARCY (HOUSE OF THE DRAGON)
- MAYA ERSKINE (MR. & MRS. SMITH)
- KEIRA KNIGHTLEY (BLACK DOVES)
- KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
- ANNA SAWAI (SHŌGUN)
MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE – DRAMA
- DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)
- JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)
- GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
- EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)
- HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)
- BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)
MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE – MUSICAL OR COMEDY
- KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
- QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)
- AYO EDEBIRI (THE BEAR)
- SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)
- JEAN SMART (HACKS)
MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE – MUSICAL OR COMEDY
- ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
- TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)
- STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- JASON SEGEL (SHRINKING)
- MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
- JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE LIMITATA, ANTOLOGICA O FILM PER LE TV
- CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)
- JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
- CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)
- SOFÍA VERGARA (GRISELDA)
- NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)
- KATE WINSLET (THE REGIME)
MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE LIMITATA, ANTOLOGICA O FILM PER LE TV
- COLIN FARRELL (THE PENGUIN)
- RICHARD GADD (BABY REINDEER)
- KEVIN KLINE (DISCLAIMER)
- COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
- EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)
- ANDREW SCOTT (RIPLEY)
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA PER UNA SERIE
- LIZA COLÓN-ZAYAS (THE BEAR)
- HANNAH EINBINDER (HACKS)
- DAKOTA FANNING (RIPLEY)
- JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)
- ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)
- KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA PER UNA SERIE
- TADANOBU ASANO (SHŌGUN)
- JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
- HARRISON FORD (SHRINKING)
- JACK LOWDEN (SLOW HORSES)
- DIEGO LUNA (LA MÁQUINA)
- EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)
MIGLIORE PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY PER LA TV
- JAMIE FOXX (JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS)
- NIKKI GLASER (NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE)
- SETH MEYERS (SETH MEYERS: DAD MAN WALKING)
- ADAM SANDLER (ADAM SANDLER: LOVE YOU)
- ALI WONG (ALI WONG: SINGLE LADY)
- RAMY YOUSSEF (RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS)
La cerimonia dei Golden Globe 2025, presentata da Nikki Glaser, andrà in onda in diretta su CBS domenica 5 gennaio alle 17:00 PT/20:00 ET, oltre allo streaming su Paramount+ negli Stati Uniti. In Italia potremo vederla a partire dalle 2 della notte tra il 5 e il 6 gennaio.