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Golden Globes 2025: i nominati di cinema e televisione, guidano Emilia Perez e The Bear

Di Chiara Guida

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Le nomination ai Golden Globe 2025 sono state annunciate e tra una sorpresa e un colpo di scena, si sono delineati quelli che saranno i prossimi protagonisti di questa stagione dei premi. Oltre a sottolineare il bel risultato di Vermiglio di Maura Delpero, finito in cinquina per il miglior film in lingua non inglese, sono diversi i titoli che si sono distinti per frequenza di nomination, tra film e serie tv.

 

Trai titoli più nominati spiccano Emilia Perez per il cinema e la terza stagione di The Bear, serie Hulu disponibile in Italia su Disney+.

 

Ecco tutti i nominati ai Golden Globes 2025

FILM

MIGLIOR FILM – DRAMA

MIGLIOR FILM – MUSICAL OR COMEDY

MIGLIOR FILM – ANIMATED

  • FLOW (Sideshow / Janus Films)
  • INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • MEMOIR OF A SNAIL (IFC Films)
  • MOANA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL (Netflix)
  • THE WILD ROBOT (Universal Pictures)

CINEMATIC AND BOX OFFICE ACHIEVEMENT

MIGLIOR FILM – NON-ENGLISH LANGUAGE

  • ALL WE IMAGINE AS LIGHT (Sideshow / Janus Films) – USA / FRANCE / INDIA
  • EMILIA PÉREZ (Netflix) – FRANCE
  • THE GIRL WITH THE NEEDLE (MUBI) – POLAND / SWEDEN / DENMARK
  • I’M STILL HERE (Sony Pictures Classics) – BRAZIL
  • THE SEED OF THE SACRED FIG (NEON) – USA / GERMANY
  • VERMIGLIO (Sideshow / Janus Films) – ITALY

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA – DRAMA

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA – DRAMA

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA – MUSICAL OR COMEDY

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA – MUSICAL OR COMEDY

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

MIGLIORE REGIA – MOTION PICTURE

MIGLIORE SCENEGGIATURA – MOTION PICTURE

MIGLIORE COLONNA SONORA – MOTION PICTURE

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE – MOTION PICTURE

  • “BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL – Music & Lyrics by: Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson
  • “COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS – Music & Lyrics by: Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino
  • “EL MAL” –– EMILIA PÉREZ – Music & Lyrics by: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard
  • “FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN – Music & Lyrics by: Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek
  • “KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOT – Music & Lyrics by: Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, Ali Tamposi
  • “MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ – Music & Lyrics by: Clément Ducol, Camille

SERIE TV

MIGLIORE SERIE – DRAMA

MIGLIORE SERIE – MUSICAL OR COMEDY

MIGLIORE SERIE LIMITATA, ANTOLOGICA O FILM PER LE TV

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE – DRAMA

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE – DRAMA

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE – MUSICAL OR COMEDY

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE – MUSICAL OR COMEDY

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE LIMITATA, ANTOLOGICA O FILM PER LE TV

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE LIMITATA, ANTOLOGICA O FILM PER LE TV

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA PER UNA SERIE

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA PER UNA SERIE

MIGLIORE PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY PER LA TV

  • JAMIE FOXX (JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS)
  • NIKKI GLASER (NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE)
  • SETH MEYERS (SETH MEYERS: DAD MAN WALKING)
  • ADAM SANDLER (ADAM SANDLER: LOVE YOU)
  • ALI WONG (ALI WONG: SINGLE LADY)
  • RAMY YOUSSEF (RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS)

La cerimonia dei Golden Globe 2025, presentata da Nikki Glaser, andrà in onda in diretta su CBS domenica 5 gennaio alle 17:00 PT/20:00 ET, oltre allo streaming su Paramount+ negli Stati Uniti. In Italia potremo vederla a partire dalle 2 della notte tra il 5 e il 6 gennaio.

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Vermiglio di Maura Delpero nominato ai Golden Globes 2025
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
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