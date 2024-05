Deadpool & Wolverine: Emma Corrin rivela la sua fonte d’ispirazione per Cassandra Nova

Sebbene nelle ultime settimane abbiamo visto molto di Deadpool & Wolverine, gran parte del threequel è ancora avvolto nella segretezza. L’ultimo trailer ha offerto uno sguardo al cattivo del film, Cassandra Nova, anche se non sappiamo ancora cosa stia facendo nel Vuoto. La teoria prevalente è che la contorta sorella gemella del Professor X provenga dalla stessa realtà di Logan e potrebbe essere stata la causa di ciò che è successo al suo mondo e che lui non è riuscito ad impedire.

Se ad esempio avesse ucciso gli altri X-Men prima di essere spedita nel Vuoto, ciò renderebbe Nova una minaccia per gli eroi e forse anche per l’intero Multiverso. In un profilo di Emma Corrin su Harper’s Bazaar, l’attrice si rifiuta di dire troppo sul ruolo del cattivo, ma ha confermato che l’Hans Landa di Christoph Waltz in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino è stato una fonte di ispirazione fondamentale. “Perché è in quell’uniforme, questo dice tutto quello che c’è da sapere”, spiega l’attrice.

“Può sedersi a tavola e chiacchierare come stiamo facendo ora, essere animato, molto piacevole. È così snervante perché è il più malvagio che ci sia, la persona peggiore del pianeta”. “È l’opposto di un cattivo spaventoso; lascia che sia la sua fisicità a parlare, e poi ribalta le altre parti”. Secondo Hugh Jackman, “Emma ha la capacità di cambiare in modo così sottile, di trasformarsi in un attimo. C’era una disinvoltura, un senso di pericolo”. Non resta a questo punto che attendere di poterla vedere all’interno del film.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.