Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds rivela le versioni che non sono state realizzate

Con Deadpool & Wolverine, i Marvel Studios hanno realizzato uno dei più grandi successi dell’anno e battuto i record di incassi. Tuttavia, portare questo team-up sul grande schermo non è stato esattamente un processo facile. Ormai conosciamo tutti la storia di come Hugh Jackman abbia deciso di indossare nuovamente gli artigli per un’avventura con Ryan Reynolds, ma che dire delle versioni di questo threequel che non sono state realizzate? Ci sono stati accenni in passato, tra cui uno che prevedeva la morte di Colosso e un altro che rendeva Dopinder un co-protagonista.

Parlando con la star di The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, per Actors on Actors di Variety, Reynolds ha definito i Marvel Studios e la Disney “partner incredibili”, aggiungendo: “Era destino, perché la prima proposta che ho fatto alla Marvel e a Kevin Feige cinque anni fa era un film su Deadpool-Wolverine in stile ‘Rashomon’, ovvero la sua prospettiva, poi la mia, poi un obiettivo”. “E mi hanno detto di no”, ha ammesso l’attore. “Allora ho proposto i film più idioti. Uno era un film sullo stile del Sundance: niente effetti speciali, niente conflitti”.

“Poi ho proposto un film a due voci con me e il cacciatore che ha sparato alla mamma di Bambi. La loro risposta è stata: “Non tocchiamo Bambi, Ryan””. “Quindi è stato un anno e mezzo di tip tap finché Hugh mi ha chiamato e mi ha detto: “Voglio tornare a fare questo”. Non so se l’avete trovato in ‘We Live in Time’, ma c’è un elemento di fiducia nel fingere finché non ce la fai. La vita non è un discorso TED, è un’avventura”, ha aggiunto Reynolds.

Non siamo sicuri di quanto sia serio il suo team-up con l’assassino di Bambi, ma si può capire perché la Disney abbia respinto questo particolare suggerimento. Alla fine, Reynolds è riuscito con Deadpool & Wolverine a fare il film che voleva insieme a Jackman e il risultato è probabilmente una delle migliori uscite dei Marvel Studios (è sicuramente un punto di forza nella Saga del Multiverso, che spesso ha avuto successo).

Deadpool & Wolverine è il cinecomic vietato con il maggior incasso della storia del cinema

Il film ha anche superato i 622 milioni di dollari di Avengers negli incassi nazionali, diventando il quinto film del genere con il maggiore incasso di sempre negli Stati Uniti e salendo nella classifica dei film con il maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale. Dopo aver incassato ufficialmente oltre 1,31 miliardi di dollari a livello globale, Deadpool & Wolverine ha superato Jurassic World: Il regno distrutto, diventando il 21° film con il maggior incasso di sempre.

