Anthony Mackie confermato per Avengers: Doomsday, ci saranno due Captain America?

All’inizio di oggi si è diffusa la notizia che Chris Evans farà il suo ritorno nel MCU per Avengers: Doomsday, e ora abbiamo la conferma che sarà affiancato dall’uomo a cui ha passato il mantello di Captain America in Avengers: Endgame, Anthony Mackie. Nel resoconto di Deadline sul ritorno di Evans, il sito menziona che Sam Wilson apparirà in Doomsday. Non si tratta esattamente di una grande sorpresa (dopotutto si tratta di un film sugli Avengers), ma potrebbe creare una dinamica interessante se Evans tornasse davvero a vestire i panni di Steve Rogers.

A questo proposito, Deadline ritiene che “Evans nel costume di Capitan America sembra meno probabile. Tuttavia, non sarebbe uno shock se riprendesse il ruolo di Steve Rogers”. L’ultima volta che abbiamo visto Steve Rogers, aveva consegnato il suo iconico scudo all’amico Sam Wilson dopo aver deciso di rimanere nel passato e vivere la sua vita con Peggy Carter (Hayley Atwell). Se Evans interpreta l’eroe, si presume che sia una variante del Multiverso, ma non è l’unica possibilità.

Evans è apparso nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, in Deadpool e Wolverine, e secondo alcune voci potrebbe non aver chiuso con il suo vecchio ruolo nei Fantastici Quattro. Anche se sarebbe divertente vedere Storm interagire con i vecchi compagni di squadra degli Eroi più potenti della Terra di Rogers, diremmo che la Sentinella della Libertà originale è una scelta molto più probabile.

Anthony Mackie sarà in Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.

