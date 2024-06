Superman: James Gunn ha appena condiviso un’altra immagine dal set

Uno dei dirigenti/creativi più trasparenti di Hollywood ha appena condiviso un altro emozionante aggiornamento sul suo prossimo progetto più atteso. Sul suo account personale di Threads, il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha rivelato un’altra foto del set di Superman che sembra mostrare la fattoria della famiglia Kent.

La foto è contrassegnata solo da un’emoji del film, ma diversi commenti sotto il post hanno fatto riferimento alla location speciale e Gunn non si è preoccupato di smentirli, cosa che non ha mai avuto paura di fare in passato.

Questa è una delle tante foto del set che sono state rilasciate dall’inizio delle riprese di Superman all’inizio dell’anno, e ogni successiva rivelazione ha aumentato l’eccitazione dei fan della DC che attendono con ansia un altro film con l’Uomo d’Acciaio.

Dal momento in cui è stato annunciato che David Corenswet e Rachel Brosnahan avrebbero interpretato Clark Kent e Lois Lane, quasi un anno fa, nel giugno 2023, il casting per Superman (precedentemente intitolato Superman: Legacy) è stato continuo.

Le ultime aggiunte al cast sono arrivate meno di una settimana fa, con Mikaela Hoover e Christopher MacDonald che si sono uniti ufficialmente al cast per interpretare rispettivamente i lavoratori del Daily Planet Cat Grant e Ron Troupe. Pochi giorni prima era stato confermato che anche l’attore del Saturday Night Live Beck Bennett si era unito alla sempre più numerosa redazione del Daily Planet nell’interpretazione di Superman di Gunn.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn)

Nessuno rilascia informazioni come James Gunn

Parte del motivo per cui Gunn ha sviluppato un così grande seguito sui social media è la sua disponibilità a condividere aggiornamenti sui progressi delle riprese, a confermare/smentire voci e a interagire con i fan che fanno domande su tutto ciò che riguarda la DC. Di recente ha rivelato a un fan, nella sezione dei commenti a uno dei suoi post, che il leggendario cattivo DC Deathstroke avrebbe avuto un ruolo nel DCU, una conferma che avrebbe dovuto aspettare un altro giorno se quel particolare fan avesse deciso di non tentare la fortuna chiedendo a Gunn.

Tuttavia, l’ex regista della Marvel diventato dirigente dei DC Studios ha fatto molto di più che condividere aggiornamenti su Superman. Recentemente ha annunciato che Frank Grillo, già confermato per il ruolo di Rick Flag Sr. nella serie animata Creature Commandos, interpreterà il personaggio anche in live-action nella seconda stagione di Peacemaker.

Ha anche postato una foto della nuca di John Cena per commemorare l’inizio delle riprese della seconda stagione di Peacemaker, un altro progetto DC molto atteso, dopo che la prima stagione è stata presentata in anteprima con recensioni quasi impeccabili, ottenendo un indice di gradimento del 94% da parte della critica e un punteggio dell’89% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.