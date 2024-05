Josh Brolin sull’assenza di Cable in Deadpool & Wolverine: “La Marvel è un labirinto complesso”

Il Cable di Josh Brolin è stato introdotto in Deadpool 2 e, dopo essere stato inizialmente un antagonista di Wade Wilson, il guerriero che viaggia nel tempo si è unito al protagonista e ai suoi alleati. È stata la tecnologia del futuro di Cable a permettere a Deadpool di viaggiare indietro nel tempo e impedire che Vanessa (Morena Baccarin) e i membri della X-Force venissero uccisi, quindi si è generalmente ipotizzato un ritorno del personaggio quando i Marvel Studios hanno annunciato che un terzo film, Deadpool & Wolverine, era in fase di sviluppo.

Anche se c’è sempre la possibilità che Cable – e la Domino di Zazie Beetz – appaiano in Deadpool & Wolverine, i loro ritorni non sono stati riportati dai giornali o dai vari scoop online che hanno fatto trapelare con precisione molti degli altri camei. Parlando con Brolin della seconda stagione di Outer Range di Prime Video, The Playlist ha ora scherzato sul fatto che, dal momento che è stato inserito nel cast di Deadpool & Wolverine su IMDb, deve essere presente nel film.

Josh Brolin è dunque stato al gioco per poi spiegare quanto sia complicato comprendere i piani della Marvel: “Sono nel film? Sìììì! Volevo tanto partecipare a quel film. L’universo Marvel è un labirinto più complesso di quando lo sarà mai Outer Range, amico mio. E non saprò mai dove andrà a parare, o a proposito di cosa, o in cosa sono coinvolto e in cosa non lo sia. Cable è stato molto divertente. Mi è piaciuto interpretare quel ruolo. È stato molto divertente”.

Sembra dunque che la menzione dell’attore nel cast del film sia un mero errore. Ma Brolin sembra assolutamente disposto a riprendere i panni di Cable, per cui non è escluso che lo si possa rivedere in futuro nel Marvel Cinematic Universe, magari proprio accanto a Deadpool e Wolverine. “Di Hugh [Jackman] sono assolutamente innamorato“, ha aggiunto Josh Brolin. “Non so quanti anni abbia ora – ha 56, 57 anni? Voglio dire, sul serio, quel tipo non invecchia. Quindi, sì. Sono un suo grande fan“. Sarebbe un trio niente male per un film Marvel.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.