Sony: rivelata la lista dei film dell’Universo Spider-Man e un aggiornamento sul futuro di Venom

Kraven – il Cacciatore arriverà nelle sale tra meno di un mese, ma oltre a questo la Sony Pictures ha in cantiere solo Spider-Man 4, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e la serie TV Spider-Noir.

Un tempo lo studio stava sviluppando una serie di progetti in stile MCU, ma da allora progetti come El Muerto e Silver & Black sono stati abbandonati. E non dimentichiamo il lungo film di Olivia Wilde, M.I.A. Spider-Woman.

Le performance critiche e commerciali di Morbius e Madame Web probabilmente non hanno aiutato la situazione. Oggi arrivano alcune anticipazioni sui film del “Sony’s Spider-Man Universe” presi in considerazione dalla Sony.

“Ci sono sempre idee in fase di sviluppo, ma forse solo una parte di esse vede effettivamente la luce ”, spiega il sito. “Si è parlato di personaggi come Silver Sable, Black Cat, Sandman, Rhino, Chameleon e Scorpion che hanno avuto proposte e idee per i film. Proprio ora si sta pensando all’agente Venom per un film”.

“E ricordo il periodo in cui la Sony stava investendo per fare film adiacenti a Spider come Spider-Woman di Jessica Drew e Spider-Man 2099, ma sono stati messi da parte. Quindi, la risposta è che sì, hanno idee in fase di sviluppo ma, allo stesso tempo, le possibilità di vedere questi progetti realizzati sono davvero minime ”, aggiunge il rapporto.

Questo sarà probabilmente un sollievo per i fan che temono di vedere altri personaggi di supporto di Spider-Man rovinati dalla Sony. Tuttavia, è difficile capire come e perché abbia faticato a fare qualcosa di rilevante quando ha così tanti grandi eroi e cattivi a disposizione.

Nello stesso articolo, il sito conferma che Venom è ancora vivo – nonostante quanto visto alla fine di Venom: The Last Dance – e che è improbabile che Tom Hardy riprenda il ruolo dopo Spider-Man 4 e/o Avengers: Secret Wars.

“Voglio combattere contro Spider-Man. Voglio combattere Spider-Man in questo momento”, ha recentemente dichiarato Hardy. “Sono ben disposto a farlo… Mai dire mai. Ho amato ogni momento di Eddie e Venom e mi sono davvero affezionato a loro. Li interpreterei in qualsiasi momento, sapete, perché c’è un posto speciale dentro di me per voler operare quei due personaggi ovunque li mettiate, in qualsiasi veste”.

Tra le notizie correlate, la Sony ha iniziato a promuovere Kraven – il Cacciatore con un nuovo video sul conteggio delle uccisioni che potete vedere qui sotto.