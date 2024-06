The Batman – Parte 2, nuovi aggiornamenti da Andy Serkis

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo avuto notizie ufficiali sui piani di Matt Reeves per il suo The Batman – Parte 2, e la mancanza di aggiornamenti in seguito all’annuncio che James Gunn e Peter Safran sarebbero stati a capo di un nuovo DCU ha portato a ipotizzare che il film potrebbe essere stato rinviato ancora una volta o forse addirittura accantonato del tutto.

Gunn ha sempre assicurato ai fan che non era così, e uno degli attori coinvolti nel film ha ora condiviso un aggiornamento positivo sulla produzione. Secondo Andy Serkis (che interpreta Alfred Pennyworth), le riprese inizieranno all’inizio del prossimo anno.

“Beh, c’è un arco narrativo enorme che hai – nah, non sto rivelando nulla”, ha detto Serkis durante un’apparizione all’ACE Superhero Comic Con 2024. “Fondamentalmente, non so nulla del film a parte quello che abbiamo appena scoperto ovvero che probabilmente inizieremo le riprese all’inizio del prossimo anno, quindi, se fate i conti, sarà un anno e mezzo dopo.”

“So che Matt [Reeves] sta lavorando davvero duramente alla sceneggiatura”, ha continuato. “Essendo Matt Reeves, lo straordinario regista che è, posso solo supporre che sarà un’altra sceneggiatura brillante, perché pensavo quello che ha fatto con quel primo film è stato davvero sorprendente. Ho adorato lavorare con Rob Pattinson e non vedo l’ora di interpretare Alfred ancora una volta”.

Anche se è ovviamente bello sapere che The Batman – Parte 2 è sulla buona strada, i fan speravano che la produzione potesse iniziare prima della fine dell’anno (le voci indicavano dicembre), ma sembra che il 2026 sia un anno più “sicuro” per l’uscita del film.

Si prevede che tutti i personaggi del primo film (sopravvissuti) ritorneranno, insieme ad alcuni personaggi della serie The Penguin, e abbiamo sentito voci secondo cui potrebbero essere introdotti anche il Dr. Tommy Elliot/Hush e Dick Grayson/Robin.

The Batman – Parte 2 – quello che sappiamo

Come già sottolineato, The Batman – Parte 2 ha dovuto fare i conti con una serie di indiscrezioni sulla produzione. Di recente, Jame Gunn è dovuto intervenire per smentire le voci secondo cui Boyd Holbrook sarebbe stato scritturato per interpretare Harvey Dent/Due Facce. L’inizio delle riprese del sequel era previsto per il novembre 2023, con un’uscita prevista per l’ottobre 2025. Tuttavia, in seguito agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA del 2023, The Batman – Parte 2 è stato rinviato all’ottobre 2026. Le riprese del sequel inizieranno alla fine di quest’anno.

Reeves spera che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves è intenzionato a espandere la serie DC Elseworlds, dato che la serie spin-off di Batman, Il Pinguino, con Colin Farrell nei panni del boss della mafia, è prossima all’uscita. Con Farrell che ha annunciato una serie molto violenta, The Penguin dovrebbe debuttare su Max a settembre.

L’uscita di The Batman – Parte 2 è prevista per il 2 ottobre 2026. Nel cast Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell.