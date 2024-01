- Pubblicità -

The Marvels ha esordito lo scorso novembre con un incasso di 46,1 milioni di dollari e, con la fine delle otto settimane di programmazione nelle sale, è ora – come si prevedeva – ufficialmente il titolo dei Marvel Studios che ha incassato di meno negli oltre 15 anni di storia del MCU. La Disney ha smesso di comunicare le statistiche sugli incassi all’inizio del mese scorso, ma i dati finali sono arrivati e il sequel di Captain Marvel ha raggiunto gli 84,5 milioni di dollari a livello nazionale e i 121,3 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale globale di 205,8 milioni di dollari. Inutile dire che non si tratta di un buon risultato.

Con un budget presunto di oltre 220 milioni di dollari, The Marvels è diventato il più grande flop dei Marvel Studios e ora si trova un po’ al di sotto de L’incredibile Hulk del 2008 (che ha incassato un rispettabile, anche se deludente, 264 milioni di dollari in tutto il mondo). Si è come noto parlato molto di “stanchezza da supereroi“, ma The Marvels ha ottenuto un punteggio Rotten Tomatoes del 62% e un Audience Score dell’83%, quindi la critica non lo ritiene un brutto film, ma il film ha evidentemente mancato di incontrare l’interesse del pubblico.

Il CEO dei Disney Studios, Bob Iger, ha detto che lo scarso risultato del film sarebbe dovuto al fatto che “The Marvels è stato girato durante il Covid” ha detto. “Non c’era molta supervisione sul set, per così dire, dove abbiamo dirigenti [che] controllano davvero ciò che viene fatto giorno dopo giorno.”. Difficile stabilire se il risultato sia dovuto a ciò, ma è evidente che rispetto all’incasso di 1,1 miliardi di dollari del primo film, quanto ottenuto da The Marvels è un dato che dovrebbe seriamente far riflettere i Marvel Studios nella scelta dei propri progetti.

The Marvels, il sequel con protagonista il premio Oscar Brie Larson, è sceneggiato da Megan McDonnell, sceneggiatrice dell’acclamata serie WandaVision. Sfortunatamente, Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo film, non sono tornati dietro la macchina da presa: il sequel, infatti, è diretto da Nia DaCosta, regista di Candyman. Nel cast ci sono anche Iman Vellani (Ms. Marvel) e Teyonah Parris (Monica Rambeau, già apparsa in WandaVision). L’attrice Zawe Ashton, invece, interpreta il villain principale. Il film è uscito in sala dall’ 8 novembre 2023.

