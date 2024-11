The Strangers: Capitolo 1 è un prequel, un remake o un reboot?

The Strangers: Capitolo 1 ha ufficialmente ampliato il franchise cinematografico di The Strangers, ma se si tratti di un remake del film originale o di un reboot è complicato. I due film originali di Strangers sono incentrati su tre assassini mascherati che danno la caccia a persone innocenti che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. La nuova trilogia di The Strangers di Renny Harlin cercherà di mantenere lo stesso concetto dell’originale, con il primo capitolo che segue una giovane coppia costretta a soggiornare in un AirBnB remoto dopo che la loro auto si rompe in Oregon, con conseguente incontro terrificante con Dollface, l’Uomo con la Maschera e la Pin-Up Girl.

The Strangers e Prey at Night sono stati grandi successi al botteghino quando hanno debuttato nel 2008 e nel 2018, guadagnando 82 e 31 milioni di dollari al botteghino (via Box Office Mojo) nonostante le recensioni contrastanti della critica. La nuova trilogia di The Strangers cercherà di ottenere un successo simile al botteghino con un formato di uscita rischioso che porterà The Strangers: Capitolo 2 e Capitolo 3 arriveranno a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Mentre The Strangers: Capitolo 1‘ il cast e i personaggi implicano una storia completamente diversa, il collegamento con i film precedenti è stato confuso.

The Strangers: Chapter 1 è un prequel?

Considerando che il trailer di The Strangers: Capitolo 1 il trailer evidenziava la tagline “Witness how the strangers became the strangers”, c’era la convinzione che le nuove puntate del franchise cinematografico di The Strangers di Harlin sarebbero state dei prequel. Dato che il Capitolo 1 spiega il background dei tre assassini di The Strangers, è comprensibile pensare che il film sia un prequel. Tuttavia, la tagline è un po’ fuorviante, poiché The Strangers: Capitolo 1 non è affatto un prequel , poiché è ambientato ai giorni nostri. A parte gli assassini e il concetto generale, non ci sono collegamenti diretti con i film precedenti.

La nuova trilogia di The Strangers non è un remake diretto o un reboot

The Strangers: Capitolo 1 è quasi una copia in tutto e per tutto del film del 2008

In un’intervista (via Comicbook.com), il regista Renny Harlin ha rivelato che la nuova trilogia di Strangers non è considerata un remake diretto o un reboot dei film originali. Nella stessa intervista, ha promesso che i film originali verranno citati con uova di Pasqua in tutta la trilogia di Strangers . Poiché le puntate di Harlin sono una serie di film a sé stanti e non un reboot dell’originale, Harlin ha anche rivelato di aver fatto in modo che i vecchi film di The Stranger siano onorati in ogni modo. È interessante notare che The Strangers: Capitolo 1 è quasi una copia spiccicata del film del 2008, ed è qui che l’etichetta di remake diventa più confusa.

Pur non essendo un remake diretto, The Strangers: Capitolo 1 dovrebbe essere visto come un rilancio del franchise. Segue una trama simile a quella del film del 2008 e prende addirittura in giro le storie vere che hanno ispirato il film originale di The Strangers. Anche se i prossimi sequel andranno in direzioni nuove e inedite rispetto alle puntate passate, cementando alla fine questa era del franchise come una storia a sé stante, per ora è facile capire perché Chapter 1 viene erroneamente considerato un remake diretto e un reboot.

The Strangers: Capitolo 1 si svolge nello stesso universo dei film precedenti?

Le puntate future dovranno chiarire l’universo cinematografico di The Strangers

The Strangers: Capitolo 1 è stato confermato essere ambientato nello stesso universo dei film precedenti, riportando gli stessi tre assassini mascherati del film originale. Tuttavia, il collegamento esatto diventa oscuro quando si ricorda il destino degli assassini mascherati in Prey at Night. In base al finale di The Strangers: Chapter 1, nei prossimi due film verranno esplorati molti altri aspetti degli assassini. La trilogia rivelerà anche la storia delle origini dei tre intrusi mascherati e risponderà alle domande rimaste misteriose dei film originali di The Strangers. Così facendo, i prossimi capitoli di Harlin chiariranno, si spera, come la storia esista nello stesso universo nonostante sia una trilogia indipendente.