Venom: The Last Dance, scene eliminate rivelano la deludente identità del simbionte di Pat Mulligan

Come Venom e Venom: La furia di Carnage prima di esso, Venom: The Last Dance non ha esattamente una sceneggiatura particolarmente solida. I buchi nella trama non sono difficili da trovare; ad esempio, perché dopo aver fatto del suo meglio per evitare di trasformarsi, Venom dovrebbe farlo solo per un ballo con la signora Chen? (con il risultato che lo Xenofago li ha quasi uccisi riuscendo a catturarli).

Tuttavia, i fan non hanno tardato a cogliere il fatto che il trequel si è preoccupato di stabilire che il simbionte del detective Pat Mulligan lo aveva abbandonato dopo il suo scontro con Venom e Carnage nel film precedente. Dato che il poliziotto si è legato a un altro alieno prima di essere ucciso, questo significa sicuramente che la Tossina è ancora in circolazione, giusto? Forse no.

È stato ora rivelato un elenco di scene eliminate per le prossime uscite in digitale e blu-ray di Venom: The Last Dance è stato rivelato e tra queste c’è “Toxin’s Warning”. Si dice che questa scena riguardi il Pat di Stephen Graham, il che significa che il simbionte verde, simile a un serpente, che consegna il comunicato è proprio Toxin. È possibile che un tempo fosse prevista una scena che rivelasse cosa ne è stato di Toxin, ma non sembra probabile.

Di conseguenza, sembra che il personaggio sia stato sprecato in quel combattimento di pochi secondi con lo Xenophage che lo ha masticato e sputato. Parlando invece dell’alieno che si lega a Mulligan, il supervisore ai VFX del film Aharon Bourland ha recentemente rivelato: “Kelly aveva una visione unica per lui: voleva un aspetto serpentiforme e semitrasparente da ‘dio dell’acqua’. Dave Lee e il suo team della DNEG hanno fatto un lavoro fantastico per dare vita a questa visione”.

Per quanto riguarda le scene eliminate che saranno presenti nella versione Blu-ray, ecco l’elenco completo:

Lotta tra cani

Dal bar all’abisso

Attico

L’inseguimento di Strickland

L’avvertimento della Tossina

Il piacere colpevole di Venom

L’atterraggio di Xenophage

Tutto quello che c’è da sapere su Venom: The Last Dance con Tom Hardy

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei personaggi più grandi e complessi della Marvel, per l’ultimo film della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom e Eddie.

Il film è interpretato da Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e Rhys Ifans. Kelly Marcel dirige una sceneggiatura da lei scritta, basata su una storia di Hardy e Marcel. Il film è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker. Venom: The Last Dance è uscito nelle sale il 24 ottobre.

