James Gunn fa bene a concentrarsi sui personaggi di nicchia, ma i fan vogliono anche quelli più importanti

Il DCU è in arrivo! Il primo film del nuovo universo si distingue già dalla sua controparte Marvel per essere un film d’animazione. La Marvel non è più estranea all’animazione, ma non ha certo iniziato così. Creature Commandos, un gruppo meno conosciuto, sarà disponibile in streaming su Max il 5 dicembre, a pochi giorni di distanza.

Si potrebbe dire che Creature Commandos rientra nella categoria dei personaggi e dei gruppi di nicchia dei fumetti. Non molti sanno che sia Frankenstein che la Sposa di Frankenstein sono personaggi del mondo DC. Se chiedete a una persona a caso per strada chi è il Dottor Phosphorus, ci sono poche possibilità che ve lo sappia dire. Tuttavia, lo stesso si poteva dire di Rocket Raccoon, Groot e Yondu. Ora, dopo che James Gunn e la Marvel ne hanno fatto un successo cinematografico, quasi tutti negli Stati Uniti e in molti altri Paesi sanno dire chi è Groot.

Gunn, sempre pronto a sfatare le voci e a rispondere alle domande dei fan, è intervenuto sul suo account Threads per affrontare un argomento interessante: perché ci sono poche storie di origini nel prossimo DCU e perché ci si concentra maggiormente su personaggi di nicchia. Potete leggere qui lo scambio tra un utente e Gunn, ma Gunn ha essenzialmente affermato che le storie delle origini di personaggi come Batman e Superman sono ormai così note che non è necessario raccontarle. È interessante notare che ha ignorato il commento dell’utente sul fatto che il DCU si concentra su personaggi di nicchia.

Ovviamente, a Gunn piace portare sotto i riflettori personaggi meno conosciuti. I film dei Guardiani della Galassia sono tutti dei grandi successi. Suicide Squad è stato generalmente ben accolto, anche se ha fatto pochi soldi in termini relativi. Anche Peacemaker è stato accolto generalmente bene. Quando esprimo la mia generale avversione per tutti questi progetti, sono praticamente sempre in minoranza, soprattutto quando si tratta di Guardiani della Galassia. Gunn sa chiaramente come prendere personaggi di nicchia e accendere con successo i riflettori su di loro. Quando Creature Commandos uscirà a breve, vedremo se questo successo si trasferirà anche allo streaming animato.

L’attenzione di Gunn per i personaggi di nicchia è sicuramente meritata. Nel post sui thread, ha sostenuto che Swamp Thing non è un personaggio di nicchia, ma io non sono affatto d’accordo. Immagino che pochissime persone selezionate a caso sappiano chi sia, ma va benissimo così. Il mondo dei fumetti della DC è pieno di personaggi di nicchia che hanno storie incredibili raccontate all’interno dei loro mondi, come Swamp Thing, Mister Miracle o il gruppo H.I.V.E.. Anche i Nuovi Dei potrebbero essere considerati relativamente di nicchia. Forse questo progetto potrebbe essere ripreso nel nuovo DCU.

Tuttavia, credo che il senso del post di Threads fosse quello di chiedersi perché ci si concentri così tanto su personaggi di nicchia quando i pezzi grossi della DC sono a malapena delineati nel nuovo universo cinematografico. Al momento, solo due dei sette membri principali della Justice League sono stati scritturati. Superman, come probabilmente saprete, è interpretato da David Corenswet e Hal Jordan, alias Lanterna Verde, da Kyle Chandler. Hawkgirl è interpretata da Isabella Merced, ma in genere non è considerata uno dei principali membri della Justice Leaguers, anche se fa spesso parte della squadra. Allora, dove sono gli altri personaggi più grandi e popolari della DC?