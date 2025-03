Amanda Seyfried ha rifiutato il ruolo di Gamora: “Credevo sarebbe stato il primo flop della Marvel”

L’attrice Amanda Seyfried è stata ospite del podcast “Happy Sad Confused” e ha dichiarato di aver ricevuto da James Gunn e dai Marvel Studios l’offerta di interpretare Gamora nel franchise di Guardiani della Galassia. La candidata all’Oscar ha “rimuginato” sull’offerta per qualche giorno prima di rendersi conto che il progetto non faceva per lei. “Ero davvero spaventata dall’idea di essere bloccata e dipinta di un colore diverso a causa della quantità di tempo [che richiede]”, ha detto la Seyfried.

“Era un’opportunità gigantesca. Avevo appena conosciuto James di persona. È meraviglioso. A quanto pare qualcuno ha detto che non se lo ricordava, ma è sicuramente vero. Ho ricevuto l’offerta e ho riflettuto per un paio di giorni. Non volevo vivere a Londra per sei mesi all’anno. C’era un altro film che volevo fare con Seth MacFarlane, ‘Un milione di modi per morire nel West’. Mi sembrava una buona opportunità”.

“Ricordiamoci anche che far parte del primo film Marvel che fa il botto non è un bene per la tua carriera”, ha continuato l’attrice. “Pensavo che, trattandosi di un albero e di un procione parlanti, sarebbe stato il primo flop della Marvel e che io e Chris Pratt non avremmo mai più lavorato. Mi sbagliavo! Ma cercavo solo di essere furba, decisamente non coraggiosa”.

Amanda Seyfried ha dunque ammesso di essere stata “troppo spaventata” per rischiare. Il ruolo di Gamora è dunque stato affidato a Zoe Saldaña e Guardiani della Galassia ha poi finito per essere un successo per i Marvel Studios nel 2013 con 773 milioni di dollari al botteghino mondiale, generando due sequel che hanno incassato entrambi oltre 840 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre la Gamora di Saldaña sarebbe apparsa anche in altri film Marvel, come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Ero in un momento precario della mia carriera e non volevo soffrire per il lavoro”, ha aggiunto la Seyfried a proposito della resistenza al processo di trucco. “Stare seduta lì per quattro ore e mezza ogni mattina mi sembrava che non sarebbe stato divertente. Avevo già fatto delle riprese sul green screen e ho capito che non faceva per me. Non rimpiango nulla. Ho preso quella decisione per me stessa. È stato un bene per me allora ed è stato un bene per me adesso”, ha concluso Amanda Seyfried.