Avengers: Doomsday, ecco quando arriverà il primo trailer!

L’attesa per il primo trailer di Avengers: Doomsday è quasi finita. Con l’inizio della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe quest’estate con l’arrivo di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, l’attuale fase terminerà nel 2027, con i due film degli Avengers in uscita. Collider ha ora confermato quello che si sospettava da tempo, ovvero che il trailer di Avengers: Doomsday debutterà prima di Avatar: Fuoco e Cenere il 19 dicembre.

Le riprese principali della Fase 6 si sono concluse il 19 settembre 2025, con Anthony e Joe Russo alla regia del grande film corale. Il cast segnerà il ritorno di Robert Downey Jr. nella timeline dell’MCU, ma con una svolta, dato che è pronto a dare vita all’iconico Victor von Doom, alias Dottor Destino, nel franchise della Marvel Studios. Il veterano dei supereroi interpreterà il cattivo anche in Avengers: Secret Wars del 2027, le cui riprese principali dovrebbero iniziare nella primavera del 2026.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).