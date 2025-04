Dune: Messiah, Robert Pattinson potrebbe interpretare il villain

Mentre Denis Villeneuve sta ultimando la sceneggiatura per il prossimo capitolo della serie Dune, il regista ha già puntato gli occhi su una nuova aggiunta di alto profilo al cast del franchise. Mentre fonti vicine al progetto affermano che non è stata presentata alcuna offerta formale, via Deadline apprendiamo che c’è un forte interesse per Robert Pattinson nel cast. Legendary non ha rilasciato dichiarazioni.

Il film presenta già un cast di prima categoria che include Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, e molti che dovrebbero tornare. Nonostante ciò, rimangono una manciata di nuovi ruoli e, come per qualsiasi progetto Dune, le star si stanno mettendo in fila per la possibilità di apparire nella serie vincitrice dell’Oscar. Queste fonti affermano che Pattinson interpreterà il ruolo del cattivo Scytale.

Le riprese di quello che sarà Dune: Messiah cominceranno quest’estate, mentre Denis Villeneuve ha confermato che dirigerà il film.

Dune è l’universo fantascientifico espansivo e multiformato di Legendary basato sulla serie di romanzi vincitrice dell’Hugo Award di Frank Herbert. La collezione ha incluso due lungometraggi, Dune del 2021 e Dune – Parte Due dell’anno scorso, che hanno incassato complessivamente 1,12 miliardi di dollari al botteghino globale e vinto otto Oscar su 15 nomination, tra cui le nomination come miglior film per entrambi. L’ingresso più recente nell’universo è la serie TV prequel Dune: Prophecy, della scrittrice e produttrice di Lost Alison Schapker e ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides. La serie è stata presentata in anteprima su HBO e Max a novembre con grande successo di critica.

Per quanto riguarda Pattinson, la star di Batman è stata impegnata, ha recentemente terminato il film A24 The Drama, che vede come protagonista anche la sua co-protagonista di Dune Zendaya, così come il film di Lynne Ramsay Die, My Love in cui recita al fianco di Jennifer Lawrence. Attualmente sta girando l’adattamento di Christopher Nolan di The Odyssey. Sta anche producendo il film A24 Primetime.