Keanu Reeves mette in dubbio la realizzazione di John Wick 5

Dopo aver debuttato nei panni dell’elegante assassino in John Wick del 2014, Keanu Reeves sarebbe tornato per tre sequel, concludendo la storia del personaggio in un quarto film nel 2023. Sebbene Wick sia apparentemente morto alla fine di John Wick 4, il film è stato un enorme successo e Lionsgate ha prontamente annunciato che John Wick 5 era in fase di sviluppo. Da allora, però, non è più stato chiaro se il film si farà davvero o no.

Ora, in una recente intervista con Extra TV, a Reeves è stato chiesto del suo potenziale ritorno nel mondo di John Wick. L’attore spiega che farà un’apparizione nel prossimo film spinoff, Ballerina, ma oltre a questo non c’è nulla in programma per il suo personaggio. Secondo Keanu Reeves, Wick è veramente morto, e questo sembra chiudere la porta a John Wick 5. Guardate il suo commento completo qui sotto:

“Oh mio Dio, beh, c’è una versione chiamata ‘Ballerina’, che è nel mondo di ‘John Wick’, e John Wick fa una breve apparizione. Quindi, a parte questo, non ne ho idea. Il personaggio è morto. È morto in “John Wick 4”. Lo so, a Hollywood si può… Lo so, lo so, è la storia di Hollywood. Ma in questo momento, non c’è nulla in programma”.

Cosa significa l’aggiornamento di Keanu Reeves per John Wick 5

Il finale di John Wick 4 lascia in realtà aperta la porta a un potenziale ritorno di Wick in futuro. Anche se sembra che Wick sia effettivamente morto quando scorrono i titoli di coda, il regista Chad Stahelski ha incluso un momento interessante in cui il cane di Wick reagisce a qualcuno fuori campo durante la scena finale del cimitero, che alcuni hanno ipotizzato possa essere Wick. Inoltre, Stahelski ha precedentemente dichiarato a Empire che il film ha un finale alternativo in cui Wick viene mostrato vivo e vegeto.

Per quanto riguarda John Wick 5, Stahelski ha rivelato che si tratta semplicemente di trovare un’idea sufficientemente forte per la storia, e che questo non è ancora avvenuto. Lo scorso ottobre ha dichiarato a Business Insider: “Io e Keanu siamo entrambi del tipo: se domani ci svegliamo e c’è una buona idea, la facciamo”. L’ultima risposta di Reeves, tuttavia, suggerisce certamente che una buona idea per una storia ora potrebbe non essere sufficiente per attirarlo di nuovo. Reeves, che ha 60 anni, ha dichiarato a CBS News a dicembre: “Il mio cuore [vuole un altro John Wick]. Ma le mie ginocchia stanno dicendo in questo momento: ‘Non puoi fare un altro John Wick’”.

