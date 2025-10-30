Man of Tomorrow: un’indiscrezione sul casting rivelerebbe nuovi dettagli sul villain

James Gunn ha annunciato il mese scorso il titolo e la data di uscita del prossimo capitolo della saga di Superman della DC Studios, Man of Tomorrow, e da allora i fan hanno iniziato a speculare su questo seguito di Superman (non chiamatelo sequel) e su quali altri personaggi potrebbero essere al centro della trama. Sappiamo che David Corenswet e Nicholas Hoult riprenderanno i rispettivi ruoli di Clark Kent/Superman e Lex Luthor, e Gunn ha confermato che questi acerrimi nemici metteranno da parte le loro divergenze e uniranno le forze per affrontare una minaccia più grande.

La teoria prevalente (che è supportata da alcune prove) è che Brainiac sarà il grande cattivo del film, ma non è l’unica possibilità. Nexus Point News ha ora condiviso i dettagli di un casting per il cattivo di Man of Tomorrow: “Per l’antagonista del film saranno utilizzati trucco e protesi. Inoltre, per il ruolo si stanno cercando attori con una corporatura e una statura robuste”. Trucco e protesi potrebbero essere utilizzati per dare vita a molti nemici di Superman sullo schermo, ma una “corporatura robusta e statura imponente” non rimandano necessariamente a Brainiac.

Nei fumetti, infatti, il personaggio è spesso raffigurato con un fisico piuttosto nella media. NPN ipotizza dunque che questa descrizione potrebbe essere più adatta a Mongul. Quest’ultimo, originariamente concepito come risposta della DC a Thanos, potrebbe avere più senso di Brainiac ora che Salvation è stato stabilito come un fattore importante nel futuro della DCU nel finale della seconda stagione di Peacemaker. La versione moderna del personaggio è stata reintrodotta come sovrano di Warworld, un impero spaziale che organizza giochi gladiatori per intrattenere i suoi cittadini.

Al momento si tratta solamente di rumor non confermati ufficialmente, per cui non resta che attendere di poter avere maggiori novità e certezze riguardo al film.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro. Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.