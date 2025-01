Midnight Sons: i Marvel Studios cercano un nuovo sceneggiatore dopo l’abbandono di Michael Green

Il film dei Marvel Studios Midnight Sons – ancora non ufficialmente confermato – potrebbe aver subito una battuta d’arresto con l’abbandono di una mano affidabile per la sceneggiatura del previsto team-up soprannaturale. L’estate scorsa abbiamo saputo che Michael Green era stato arruolato per scrivere il progetto, ma secondo lo scooper MTTSH, il suo “lavoro non è andato a buon fine” e ora si è separato dal progetto. La Marvel starebbe dunque cercando un sostituto.

Green ha scritto la sceneggiatura originale dell’atteso reboot di Blade e ha lavorato anche a film come Blue Eye Samurai di Netflix, la trilogia di Hercule Poirot di Kenneth Branagh, Blade Runner 2049 e Logan – The Wolverine. È importante ribadire che un film dei Midnight Sons non è ancora stato annunciato ufficialmente, anche se una reunion dei personaggi soprannaturali della Marvel sembra prima o poi inevitabile.

Nel corso degli anni, diversi personaggi hanno fatto parte o sono stati associati alla squadra nei fumetti, ma secondo un’altra recente indiscrezione di The Cosmic Circus, la formazione del MCU includerà molto probabilmente: Wong, Moon Knight, Ghost Rider, Blade, Werewolf by Night e Man-Thing. “Altri nomi che ho sentito, dal più al meno probabile, includono Black Knight, Scarlet Scarab, Elsa Bloodstone, Dr. Strange e persino Agatha Harkness. Ma se dovessi indovinare quanti membri mi aspetto per questa squadra, direi tra i 6 e i 9”.

Chi sono i Midnight Sons?

I Midnight Sons sono una squadra fittizia di supereroi soprannaturali apparsi nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Comprendente i Ghost Riders Danny Ketch e Johnny Blaze, Blade e Morbius, la squadra originale si è formata per la prima volta come parte dell’arco narrativo Rise of the Midnight Sons, culminando nella prima apparizione completa della squadra in Ghost Rider (vol. 6).

In seguito al successo dei crossover, la Marvel ha marchiato tutte le storie che coinvolgevano il gruppo con un’impronta familiare e un trattamento di copertina distinti, che sono durati dal dicembre 1993 all’agosto 1994. La squadra è stata ripresa più volte con personaggi diversi, ma i membri più frequenti sono Morbius, Blade e almeno un Ghost Rider.

