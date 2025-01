The Fantastic Four: First Steps, ecco quando potremmo vedere il trailer!

I Marvel Studios hanno mostrato un’anteprima del trailer di The Fantastic Four: First Steps al San Diego Comic-Con dello scorso luglio. Al D23 e ad altri eventi tenutisi negli ultimi mesi del 2024, è stato mostrato lo stesso sneak peek, anche se con scene tratte dal film anziché filmati di prova. Sfortunatamente, questo filmato non è mai stato pubblicato online. Ora, con le voci che si rincorrono sui social media su quali trailer potrebbero essere rilasciati durante il Super Bowl del mese prossimo, è stato prevedibilmente detto che un primo sguardo ufficiale a The Fantastic Four: First Steps sarà tra questi.

Forse in precedenza si era parlato di un debutto a San Valentino. Tuttavia, sembra una decisione strana quella di mettere potenzialmente in ombra Captain America: Brave New World rilasciando qualcosa di così grande il giorno stesso del suo arrivo nelle sale. Per questo motivo, il Super Bowl, che si terrà il 9 febbraio, sembra più probabile.

Con innumerevoli account di fan che hanno preso la voce come vangelo, Asad Ayaz – Chief Brand Officer, The Walt Disney Company President of Marketing, The Walt Disney Studios & Disney+ – ha risposto a uno di essi con “Cosa?”. Sembra un esempio piuttosto semplice di una persona esperta che sfata un pettegolezzo selvaggio, ma un fan attento ha fatto notare che Ayaz ha risposto “Cosa” anche a un post del 2021 dove si sosteneva che la scena post-credits di Spider-Man: No Way Home sarebbe stata un teaser trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Come noto, alla fine abbiamo avuto quel teaser.

Quindi, potenzialme, Ayaz avrebbe confermato i piani per il rilascio del trailer di The Fantastic Four: First Steps in occasione del Super Bowl. Tuttavia, è probabile che se ciò avverrà ci sarà una qualche sorta di anticipazione, quindi fino a quel momento non si potrà dare per certo. Come al solito, dunque, non resta che attendere e rimanere in attesa.

Tutto quello che c’è da sapere su The Fantastic Four: First Steps

Il film The Fantastic Four: First Steps è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà The Fantastic Four: First Steps, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero comparire nel film.