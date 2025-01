28 Anni Dopo: nuovi dettagli sulla trama e sui personaggi di Aaron Taylor Johnson e Jodie Comer

L’atteso 28 anni dopo è destinato ad espandere il mondo dell’iconico franchise 28 anni dopo, portando nuovi volti e nuovi orrori alla saga post-apocalittica. Diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, il terzo capitolo della serie riprende quasi tre decenni dopo l’epidemia del Rage Virus. Questa volta, Jodie Comer e Aaron Taylor-Johnson interpretano i membri di una comunità di sopravvissuti affiatata su un’isola pesantemente fortificata e collegata alla terraferma da un’unica, insidiosa strada rialzata. Le loro vite vengono sconvolte quando una missione sulla terraferma rivela pericoli e segreti inimmaginabili.

In una conversazione con Empire, il regista Danny Boyle ha fatto luce sulle vite dei sopravvissuti e sulla storia più ampia di 28 anni dopo . Ecco cosa ha detto:

È una comunità chiusa e necessariamente molto unita. Ci sono leggi di difesa molto severe, ovviamente, per sopravvivere così a lungo in quello che è effettivamente un ambiente ostile. Hanno creato una comunità di successo, a loro avviso.

Inoltre, questi nuovi dettagli rivelano che i personaggi di Comer e Taylor-Johnson sono una coppia sposata, che cresce il figlio dodicenne Spike in una comunità a Holy Island, alias Lindisfarne. Da lì, Spike sta per intraprendere un viaggio di rito per vedere la vera natura del Regno Unito, ma le cose non vanno come previsto.

Tutto quello che sappiamo su 28 anni dopo

28 giorni dopo è stato un grande successo e ha già generato un seguito meno apprezzato (ma comunque degno di nota), 28 settimane dopo del 2007. Boyle e Garland erano coinvolti solo come produttori esecutivi in quel progetto, quindi molti fan vedranno sicuramente questo nuovo film come il primo vero sequel. Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes hanno firmato per interpretare i ruoli principali ed è stato confermato anche il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo del protagonista del film originale, Jim.

Boyle dirigerà il primo capitolo, mentre Nia DaCosta è stata annunciata di recente come regista del secondo film, che pare si intitolerà 28 anni dopo – Parte 2: Il tempio delle ossa. Il piano prevede di girare entrambi i film in parallelo. Garland scriverà tutti e tre i film. Il budget per ogni film si aggira intorno ai 75 milioni di dollari.

Il primo film vedeva Cillian Murphy nei panni di un uomo che si risveglia dal coma dopo un incidente in bicicletta e scopre che l’Inghilterra è stata invasa dagli “Infetti”. Il virus trasforma le sue vittime in assassini furiosi, ma a differenza dei soliti “zombie”, queste creature possono muoversi con una velocità spaventosa. L’uomo si mette quindi in viaggio per scoprire cosa sta succedendo, incontrando lungo la strada i compagni sopravvissuti interpretati da Naomie Harris e Brendan Gleeson, oltre a un maggiore dell’esercito squilibrato interpretato da Christopher Eccleston.

I dettagli sulla trama di 28 anni dopo non sono ancora stati resi noti, ma il periodo suggerisce che si svolgerà in un futuro prossimo, il che significa che il film potrebbe essere più orientato verso la fantascienza che verso l’horror vero e proprio. Il film uscirà al cinema il 19 giugno 2025.