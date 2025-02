Spider-Man 4: un “grande attore” potrebbe interpretare il villain principale

In seguito a una recente indiscrezione secondo cui i Marvel Studios/Sony Pictures avrebbero cercato attori per interpretare un cattivo e un nuovo interesse amoroso per il Peter Parker di Tom Holland in Spider-Man 4, potremmo essere un passo più vicini a scoprire chi invece si calerà nel ruolo dell’antagonista principale nel prossimo film solista di Spidey. Secondo Daniel Richtman, un “grande attore” ha ricevuto l’offerta di interpretare il cattivo principale nel film. Purtroppo non è stato rivelato né il nome dell’attore né il personaggio che potrebbe interpretare.

Una precedente indiscrezione ha affermato che il film introdurrà un cattivo di Spider-Man mai visto in live-action sino ad ora, il che potrebbe restringere il campo. Tra le notizie correlate, Deadline ha riportato che Zendaya girerà Dune 3 prima di Spider-Man 4, il che ha portato a speculazioni sul fatto che quest’ultimo potrebbe non rispettare l’attuale data di uscita del 24 luglio 2026. Vale la pena notare che la MJ di Zendaya potrebbe avere solo una parte minore nel film, le cui riprese potrebbero dunque rimanere confermate per quest’estate.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.

Si ritiene però che Holland sia “sempre più diffidente” nei confronti del ruolo dell’iconico eroe, per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni del wall-crawler – anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Spider-Man 4 uscirà al cinema il 26 luglio 2026.