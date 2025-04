Supergirl: Woman of Tomorrow, Milly Alcock spicca il volo nel nuovo video dal set

La tuta di Supergirl di Milly Alcock viene nuovamente messa in bella mostra in un nuovo video del set di Supergirl: Woman of Tomorrow. La Alcock, come noto, è attualmente impegnata nelle riprese del film del DC Universe che uscirà nel 2026 e sarà il secondo film del franchise dopo Superman di James Gunn, in uscita a luglio. Mentre Jason Momoa ha rivelato di aver già finito di girare le sue scene nei panni di Lobo per il film, Alcock e le altre star continuano a lavorare per dare vita al mondo di Supergirl e i video del set hanno iniziato a circolare online.

Un nuovo video del set, condiviso da UnBoxPHD, mostra l’attrice in completo mentre combatte contro un cattivo e vola. Il cattivo sfoggia una sorta di armatura e usa un’ascia per combattere la Ragazza d’Acciaio. Poiché Momoa ha già terminato le sue scene per il prossimo film del DCU, possiamo stabilire che non si tratta di Lobo. La Supergirl di Alcock indossa una tuta che assomiglia al classico costume dei fumetti, con il simbolo “S” simile a quello del Superman di David Corenswet. Supergirl: Woman of Tomorrow dovrebbe essere molto simile ai fumetti da cui è tratto. Di seguito, ecco il video dal set:

Chi è l’antagonista che compare nel filmato?

Come noto, il film seguirà Kara nella sua ricerca di vendetta in tutto l’universo insieme alla giovane Ruthye. Il cattivo principale del film è Krem delle Colline Gialle, interpretato da Matthias Schoenaerts. Molti fan ritengono che Krem sia il personaggio che combatte contro Supergirl nel nuovo video del set. Tuttavia, se così fosse, significa che il DCU sta apportando alcune modifiche alla storia su cui si basa il film, poiché il personaggio che combatte contro Supergirl non assomiglia a Krem dei fumetti.

Il motivo è molto semplice: Krem non indossa il tipo di armatura che indossa il personaggio contro cui Supergirl combatte nel video del set. Questo significa che o il film del DCU sta apportando delle modifiche al cattivo per renderlo più adatto a combattere la Supergirl di Alcock, oppure la DC sta aggiungendo un nuovo gruppo di personaggi alla storia. Dal momento che il materiale di partenza non includeva Lobo, ma il film vedrà il debutto di Momoa nel DCU come cacciatore di taglie, sembra che ci siano in serbo altre sorprese.

Supergirl: Woman of Tomorrow è un adattamento dell’omonima miniserie in otto numeri di Tom King e Bilquis Evely, che vede l’eroina titolare impegnata in un’odissea nello spazio insieme a una giovane aliena, Ruthye, che vuole vendicare la morte della sua famiglia per mano del guerriero Krem delle Colline Gialle. Milly Alcock di House of the Dragon indosserà il costume rosso e blu della cugina di Superman, Kara Zor-El, mentre Eve Ridley (3 Body Problem) interpreterà Ruthye e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) interpreterà Krem. Jason Momoa, invece, interpreterà Lobo.

A mettere i bastoni tra le ruote a tutta la faccenda c’è il cacciatore di taglie alieno Lobo, che sarà interpretato dall’ex star di Aquaman, Jason Momoa. David Krumholtz ed Emily Beecham interpreteranno i genitori della Ragazza d’Acciaio, anche se non è specificato se saranno i genitori biologici o quelli adottivi sulla terra. Il film sarà diretto da Craig Gillespie di I, Tonya, da una sceneggiatura dell’attore e scrittore Ana Nogueira. Le riprese del progetto sarebbero iniziate questa settimana a Londra, in Inghilterra.

Supergirl: Woman of Tomorrow uscirà al cinema il 26 giugno 2026.