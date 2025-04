Superman: il romanzo prequel si riferisce a lui come a un “metaumano”

Superman, il primo film del DCU in uscita quest’estate, avrà un romanzo prequel intitolato Welcome to Metropolis. Il libro è pubblicato da Penguin Random House ed è rivolto a un pubblico più giovane, ma potrebbe valere la pena di essere letto se si desidera saperne di più sul nuovissimo DCU. Ecco la sinossi ufficiale del romanzo: “Sali in cielo con Superman in questo romanzo prequel originale basato sul nuovo film, nelle sale l’11 luglio 2025!”

Clark Kent è un volto nuovo a Metropolis, che cerca di conciliare il suo nuovo lavoro al Daily Planet con la sua identità segreta di Superman, un potente metaumano, mentre scopre un pericoloso mistero che sembra essere legato al famigerato Lex Luthor. Scopri come il primo supereroe del mondo ha trovato il suo posto nella sua nuova casa in questo romanzo prequel originale basato sul film. “Superman: Benvenuti a Metropolis” include un inserto a colori di otto pagine con i profili dei personaggi!”

La parte di questa sinossi che sta attirando l’attenzione di molti fan di Superman e della DC è il fatto che Superman venga definito un metaumano.

Nei fumetti DC, un metaumano è un essere umano che acquisisce poteri attraverso qualsiasi via. Flash, che ha ottenuto i suoi poteri essendo stato colpito da un fulmine nel momento esatto in cui delle sostanze chimiche gli sono state rovesciate addosso, Clayface, a seconda della versione, ha ottenuto i suoi poteri attraverso un esperimento chimico andato male, e Firestorm, che ha ottenuto i poteri attraverso un altro esperimento che ha combinato due personalità, sono tutti nati come esseri umani. I personaggi che non sono esseri umani generalmente non rientrano nella definizione di metaumani.

Aquaman non è un metaumano in quanto è Atlantideo, Wonder Woman non è una metaumana in quanto è un’Amazzone, e Martian Manhunter non è un metaumano in quanto è un Marziano. Personaggi privi di poteri come Batman e la sua Bat-Famiglia, Mister Terrific e Green Arrow non sono considerati metaumani, sebbene spesso compiano imprese che sembrano sovrumane. In generale, Superman e tutti gli altri supereroi di Krypton non sono considerati metaumani in quanto non sono esseri umani.

L’autore del romanzo prequel, James Prescott, si è rivolto a X per difendere il suo uso del termine, ed è piuttosto convinto di aver usato la parola correttamente: “Metaumano è un termine usato per chiunque possieda capacità sovrumane, umano o meno.”

Certo, il termine metaumano e la sua definizione sono molto complessi, dato che il suo utilizzo può variare da decenni a questa parte. James Gunn e i vertici della DC potrebbero semplicemente voler modificare la definizione del termine per adattarla a un gruppo più ampio di persone dotate di superpoteri.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.