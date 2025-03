Superman: James Gunn avrebbe in serbo alcune altre “grandi sorprese” per il cast

Mancano poco meno di quattro mesi all’uscita del film Superman di James Gunn, ma sembra che ci siano un paio di membri chiave del cast che il regista di Guardiani della Galassia è riuscito a tenere nascosti durante la produzione. Nella sua ultima newsletter, lo scooper Jeff Sneider afferma di aver sentito che ci sono ancora “alcune importanti sorprese nel cast del Superman di Gunn”, e ritiene che il padre biologico di Kal-El, Jor-El, sia una di queste (idealmente la madre, Lara Lor-Van, possa essere un’altra).

Sneider ipotizza – ed è tutto dire – che Tom Cruise, che ha firmato un contratto con la Warner Bros. l’anno scorso, potrebbe essere interessato a un ruolo nella DC. Se Cruise dovesse firmare per un progetto sui supereroi, dovrebbe essere un personaggio principale o forse un cameo minore, ma comunque importante. Jor-El potrebbe potrebbe proprio essere questo cameo, ma è difficile pensare che un colpo di casting di tale portata rimanga nascosto tanto a lungo.

Sneider aggiunge: “Ho pensato che potesse essere Chris Pratt, la star di Guardiani della Galassia di Gunn – e chissà, potrebbe ancora essere così – ma una fonte ha suggerito che Gunn non farebbe una cosa del genere a Kevin Feige della Marvel, visto che probabilmente non abbiamo visto l’ultima volta Star-Lord nel MCU”. Non ci sono molti altri personaggi vitali per la storia di Superman che non sono stati scritturati, ma un recente rapporto sugli ultimi test-screening ha parlato di “cattivi a sorpresa”, quindi forse il Generale Zod farà la sua comparsa?

Se Gunn e lo studio sono riusciti a tenere segrete queste (possibili) sorprese per tutto questo tempo, probabilmente non lo scopriremo con certezza fino a quando non saremo seduti a guardare il film. Al momento, si attende un secondo trailer del film, che potrebbe magari fornire maggiori elementi e anche un primo sguardo a qualche ulteriore presenza nel film fino ad ora tenuta nascosta.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.