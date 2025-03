Spider-Man 4: il ruolo di Sadie Sink potrebbe essere stato rivelato

Da quando è stato annunciato che la star di Stranger Things Sadie Sink è entrata a far parte del cast del prossimo Spider-Man 4 dei Marvel Studios e della Sony Pictures con un ruolo “significativo”, si sono scatenate le speculazioni su chi potrebbe interpretare, con i ruoli più quotati che sono Mary Jane Watson, Gwen Stacy, Felicia Hardy o Angelica Jones. Anche se ci vorrà ancora un po’ prima che gli studios ci rivelino qualcosa di ufficiale, Jeff Sneider, durante la puntata di stasera di The Hot Mic con Jeff Sneider e John Rocha, ha apparentemente rivelato il suo ruolo e sembra che sarà proprio Mary Jane Watson.

Sneider, in precedenza, è stato il primo a dare la notizia che la Sink era la favorita per il ruolo di Jean Grey in X-Men dei Marvel Studios e ammette di essere rimasto sorpreso dal fatto che la Sink sia stata annunciata per Spider-Man 4 invece che per il reboot dei mutanti, ma dice di aver appreso ieri sera dalle sue fonti che la Sink probabilmente interpreterà la Watson, non Jean Grey. Con Zendaya che interpreta Michelle Jones-Watson nel MCU, sarà sicuramente una sorpresa per i fan sapere che presto potrebbe essere introdotta una seconda MJ.

Ma considerando che il film sarà ambientato tra gli eventi dei blockbuster multiversali Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, è molto probabile che Sink interpreti una variante dell’interesse amoroso più iconico del Uomo Ragno. D’altronde, dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, ci si aspettava che Zendaya e gran parte del cast originale passassero un po’ in secondo piano nel prossimo sequel, sia per motivi di storia, oltre che per gli altri impegni cinematografici/televisivi, in particolare di Zendaya. Naturalmente, al momento l’indicazione che Sadie Sink interpreterà Mary Jane Watson è da prendere come un rumor, in attesa di conferme ufficiali.

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ, mentre è confermata la partecipazione di Sadie Sink. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.

Si ritiene però che Holland sia “sempre più diffidente” nei confronti del ruolo dell’iconico eroe, per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni del wall-crawler – anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Spider-Man 4 uscirà al cinema il 31 luglio 2026.