Ayo Edebiri ricorda le minacce subite in seguito al presunto casting in Pirati dei Caraibi

Ayo Edebiri, star di The Bear, si è espressa in merito alle voci che la volevano potenzialmente protagonista di un reboot di Pirati dei Caraibi e alle reazioni bigotte che ha ricevuto, chiamando in causa Elon Musk per il suo ruolo nell’istigare le molestie. Il franchise d’azione e avventura della Disney segue come noto le imprese di pirati spavaldi tra la minaccia di maledizioni, kraken e dell’Impero britannico. In cinque film dal 2003 al 2017, la serie è stata guidata dall’eccentrico capitano pirata Jack Sparrow di Johnny Depp. In seguito, si è iniziato a parlare di un reboot e proprio Ayo Edebiri è stata indicata come possibile protagonista.

Attraverso le sue storie su Instagram, Edebiri ha ora raccontato di come le notizie su X che suggerivano il suo coinvolgimento in un reboot dei Pirati dei Caraibi e un tweet virgolettato di Musk le abbiano fatto ricevere molestie razziste e minacce di morte. L’autrice ha chiamato in causa direttamente l’amministratore delegato di X per il suo ruolo nella diffusione di queste notizie. “Sto ricordando quando ho ricevuto alcune delle più folli minacce di morte e insulti razziali della mia vita (non so se è il momento numero 1, ma di sicuro è il terzo) per un falso reboot di un film di cui non avevo mai sentito parlare a causa di quest’uomo”. “La vita è, ovviamente, un dono”, conclude l’attrice.

Pirati dei Caraibi, quello che sappiamo sui nuovi film

Dopo cinque film, la saga di Pirati dei Caraibi sembra essersi arenata, anche per via delle vicende legali che hanno coinvolto il suo protagonista, Johnny Depp. Il quinto film si concludeva anche con un forte cliffhanger, che vedeva il ritorno di Will Turner e di Davy Jones. Al momento non sembra ci sarà un seguito a quella rivelazione, con la Disney intenzionata a realizzare spin-off e reboot. Su di essi però ad oggi ci sono poche certezze, se non che a scrivere uno dei nuovi capitoli della saga di Pirati dei Caraibi saranno il “veterano” Ted Elliott e il creatore della pluripremiata serie Chernobyl Craig Mazin.

Nel febbraio 2024 era però stato confermato l’addio al progetto dei due sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick. Jerry Bruckheimer dovrebbe invece tornare al timone come produttore. Elliott ha già firmato la storia di La maledizione della prima luna e delle tre successive pellicole La maledizione del forziere fantasma, Ai confiniti del mondo e Oltre i confini del mare con l’allora partner Terry Rossio. Per quanto riguarda i protagonisti, improbabile sembra essere il ritorno di Jack Sparrow, mentre per quanto riguarda i nomi di Margot Robbie e Ayo Edebiri, ad oggi non ci sono certezze. Quest’ultima, in particolare, sembra aver ora smentito ogni possibile coinvolgimento nel progetto.