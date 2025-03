James Bond: Amy Pascal e David Heyman potrebbero gestire il franchise per Amazon

Amy Pascal e David Heyman potrebbero essere arruolati per aiutare gli Amazon MGM Studios a supervisionare il franchise di James Bond, come ha confermato Variety. I due sono descritti come “in trattativa”. Tuttavia, non sarà possibile firmare alcun accordo fino a quando lo streamer non avrà perfezionato il patto per l’acquisto del controllo creativo da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i produttori la cui famiglia ha supervisionato tutto ciò che riguarda 007 per decenni.

Amy Pascal, ex capo della Sony, si è reinventata come uno dei produttori di maggior successo del settore da quando ha lasciato quell’incarico nel 2015. Oltre a produrre il franchise di “Spider-Man”, ha partecipato a successi di critica come “Challengers” e “Piccole donne”. Alla Sony, Pascal ha supervisionato l’accordo dello studio per la distribuzione di diversi film di James Bond, tra cui “Skyfall”, il film che ha incassato di più nella storia della serie di spionaggio.

David Heyman, a sua volta, ha anche lui familiarità con le esigenze di supervisione di un franchise enorme come quello di Bond, avendo svolto un ruolo simile nei film di “Harry Potter” e nella serie spinoff “Animali fantastici”. Ha anche prodotto “Gravity”, il blockbuster fantascientifico che ha vinto diversi Oscar, e i film di “Paddington”.

Amazon acquisisce i diritti di James Bond

Amazon ha annunciato l’accordo per assumere il controllo creativo della serie il mese scorso, sbalordendo Hollywood. La famiglia Broccoli, attraverso la sua società Eon, ha custodito ferocemente la serie per decenni. Tuttavia, la famiglia e Amazon erano ai ferri corti su come portare avanti la serie dopo l’uscita di scena di Daniel Craig come 007 con “No Time To Die” del 2021. Lo sviluppo di un nuovo film e il casting di un altro Bond si sono sostanzialmente arenati, ma con il nuovo accordo si dovrebbero però riprendere i lavori a riguardo.

