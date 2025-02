Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards 2025: vincono Wicked e The Substance

I 12° premi annuali della Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards sono stati assegnati stasera al Beverly Hilton. Wicked ha vinto due dei premi più importanti della serata per il miglior trucco d’epoca e/o di carattere e la migliore acconciatura d’epoca e/o di carattere in un lungometraggio. The Substance ha vinto negli altri due grandi premi cinematografici: miglior trucco contemporaneo e migliori effetti speciali di trucco.

Tutti i vincitori dei Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards 2025

FEATURE-LENGTH MOTION PICTURE

Best Period and/or Character Make-Up

Wicked

Frances Hannon, Alice Jones, Nuria Mbomio, Johanna Nielsen, Branka Vorkapic

Best Period and/or Character Hair Styling

Wicked

Frances Hannon, Sarah Nuth, Sim Camps, Gabor Kerekes

Best Contemporary Make-Up

The Substance

Stéphanie Guillon

Best Contemporary Hair Styling

The Last Showgirl

Katy McClintock, Marc Boyle, Stephanie Hobgood

TELEVISION SERIES – LIMITED, MINISERIES OR MOVIE FOR TELEVISION

Best Special Make-Up Effects

The Penguin (HBO Max)

Mike Marino, Michael Fontaine, Crystal Jurado, Diana Y. Choi, Claire Flewin

Best Period and/or Character Hair Styling

Bridgerton (Netflix)

Erika Okvist, Farida Ghwedar, Emma Rigby

Best Period and/or Character Make-Up

Palm Royale (Apple TV +)

Tricia Sawyer, Marissa Lafayette, Marie Del Prete, Simone Almekias-Siegl, Marja Webster

Best Contemporary Make-Up

Emily in Paris (Netflix)

Aurelie Payen, Carole Nicolas, Fred Marin, Sarah Damen, Josephine Bouchereau

Best Contemporary Hair Styling

Abbott Elementary (ABC)

Moira Frazier, Dustin Osborne, Christina Joseph, Johnny Lomeli, LaLisa Turner

TELEVISION SPECIAL, ONE HOUR OR MORE LIVE PROGRAM SERIES

Best Period and/or Character Make-Up

Saturday Night Live (NBC)

Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Jason Milani, Craig Lindberg, Rachel Pagani

Best Special Make-Up Effects

Saturday Night Live (NBC)

Louie Zakarian, Jason Milani, Brandon Grether, Amy Tagliamonti, Tom Denier Jr.

Best Contemporary Hair Styling

Dancing with the Stars (ABC, Disney)

Kimi Messina, Joe Matke, Marion Rogers, Amber Nicholle Maher, Florence Witherspoon

Best Period and/or Character Hair Styling

Saturday Night Live (NBC)

Jodi Mancuso, Cara Hannah, Inga Thrasher, Joe Whitmeyer, Amanda Duffy Evans

Best Contemporary Make-Up

Saturday Night Live (NBC)

Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Jason Milani, Young Bek, Daniela Zivkovic

COMMERCIALS & MUSIC VIDEOS

Best Special Make-Up Effects

The Substance

Pierre-Olivier Persin

Best Hair Styling

Secret – Beetlejuice Beetlejuice: Lifesaver

Pavy Olivarez, Taylor Tanaka-Suitt

Best Make-Up

Secret – Beetlejuice Beetlejuice: Lifesaver

Scotia Boyd, Julie Hassett, Bianca Appice

THEATRICAL PRODUCTIONS (Live Stage)

Broadway and International Live Theater Production: Make-Up and Hair Styling

The Great Gatsby (Broadway)

Kevin Thomas Garcia, Christine Hutcheson, Michael Duschl, Britt Griffith

California Regional Live Theater Production: Make-Up and Hair Styling

LA Opera’s Madame Butterfly

Samantha Wiener, Maggie Clark, Brandi Strona, Nicole Rodrigues, Kelso Millett

CHILDREN AND TEEN TELEVISION PROGRAMMING

Best Hair Styling

Avatar: The Last Airbender (Netflix)

Julie McHaffie, Dianne Holme, Codey Blair, Sandi Hall

Best Make-Up

Danger Force (Nickelodeon)

Michael Johnston, Brad Look, Kevin Westmore, Kim Perrodin, Kato DeStefan

DAYTIME TELEVISION

Best Hair Styling

The Jennifer Hudson Show (Fox)

Robear Landeros, Albert Morrison

Best Make-Up

The Jennifer Hudson Show (Fox)

Jen Fregozo, Adam Burrell