Zendaya e Matt Damon fotografati sul set di The Odyssey

Zendaya e Matt Damon sono stati fotografati sul set di The Odyssey, mentre le riprese del film sono in corso a Favignana. Mentre Damon interpreterà il protagonista del film, Zendaya sarà con ogni probabilità la Dea della Saggezza, Atena in persona, che nel poema epico di Omero, è una grande sostenitrice dell’eroe protagonista.

Staremo a vedere in che modo il regista britannico adatterà e racconterà la componente mitologica e magica del poema, aspetto che sembra allontanarsi dalle sue corde e che rappresenta da sempre una delle principali difficoltà di comprensione e adattamento del testo in età contemporanea, soprattutto da parte di culture non mediterranee.

Ecco di seguito gli scatti:

Quello che sappiamo su The Odyssey

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Secondo recenti indiscrezioni, nel film Tom Holland interpreterà il figlio di Odisseo, Telemaco (come già ipotizzato), Zendaya sarà la dea della saggezza Atena, Charlize Theron la maga Circe, Anne Hathaway la moglie di Odisseo, Penelope, Benny Safdie il re di Micene Agamennone e Lupita Nyong’o sua moglie Clitennestra.

I dettagli sulla trama del film The Odyssey di Christopher Nolan sono ad ora stati tenuti nascosti e non è confermato quanto il regista sarà fedele all’opera di Omero. Considerando i suoi precedenti, c’è da aspettarsi che apporti una svolta inaspettata alla storia che già presenta tutti i marchi di fabbrica del suo cinema, in particolare la non linearità della narrazione. Le riprese di Odyssey dovrebbero iniziare il mese prossimo e sarà il secondo film di Nolan per la Universal, dopo Oppenheimer.