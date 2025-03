X-Men: tutti i personaggi CONFERMATI in Avengers: Doomsday

Il Marvel Cinematic Universe avrà finalmente la sua forte dose di X-Men originali del grande schermo. Durante la lunga rivelazione del cast della Marvel per il suo prossimo film di punta Avengers: Doomsday, è stato rivelato che molti attori della serie originale di film della Fox torneranno nell’universo dei fumetti. Tra questi, Patrick Stewart nel ruolo di Charles Xavier, Ian McKellen nel ruolo di Magneto, James Marsden nel ruolo di Ciclope e Rebecca Romijn nel ruolo di Mystica. Tutti e quattro gli attori hanno debuttato come protagonisti del franchise del 2000. Tuttavia, secondo le regole del multiverso Marvel, rimane possibile che questi attori possano interpretare versioni diverse dei loro personaggi, o addirittura personaggi completamente diversi.

Torna per la gioia dei fan della Marvel anche Channing Tatum nel ruolo di “Gambit”. L’attore ha trascorso anni cercando di realizzare un film per la Fox e solo nel 2024 con Deadpool e Wolverine ha avuto il suo momento. Ecco di seguito l’elenco di tutti gli attori “mutanti” che torneranno per Avengers: Doomsday, nelle sale il 1° maggio 2026.

9 Channing Tatum come Gambit Channing Tatum ha aspettato anni per portare finalmente Gambit sul grande schermo, e il suo desiderio si è avverato nel blockbuster del 2024 Deadpool & Wolverine. Ora rimarrà nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Doomsday. Tatum ha provato con tutte le sue forze a far decollare un film di Gambit alla Fox, ma il progetto è stato di fatto annullato quando la Disney ha completato l’acquisto dello studio nel 2019.

7 Ian McKellen nei panni di Magneto Ian McKellen ha interpretato Magneto in “X-Men“, “X2“, “Conflitto Finale“, “Giorni di un futuro passato” e “Wolverine – L’immortale“.

6 Kelsey Grammer nei panni di Bestia Kelsey Grammer ha debuttato nei panni del mutante Bestia in “Conflitto Finale” e ha sorpreso molti tornando nei panni del personaggio degli X-Men nella scena dei titoli di coda di “The Marvels“. È apparso anche brevemente in “Giorni di un futuro passato“.

5 Alan Cumming come Nightcrawler Alan Cumming ha debuttato come Nightcrawler in “X2“, ma è stato il periodo in cui ha interpretato il mutante. L’attore ha fatto notizia l’anno scorso per aver definito “X2” il “film più gay” a cui abbia mai lavorato.

4 Rebecca Romijn come Mystique Rebecca Romijn era blu dalla testa ai piedi nei panni di Mystique nella trilogia originale di film “X-Men” che comprendeva “X-Men“, “X2” e “Conflitto finale“. Ha avuto un cameo non accreditato in “X-Men: L’Inizio“.

3 James Marsden è Ciclope in X-Men James Marsden come Ciclope James Marsden ha dato origine al ruolo di Scott Summers / Ciclope in “X-Men” e ha ripreso il ruolo del supereroe in “X2“, “Conflitto Finale” e “Giorni di un futuro passato“.