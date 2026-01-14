BAFTA Rising Star Award 2026: ecco i 5 nominati di quest’anno!

La British Academy ha annunciato i candidati al premio BAFTA Rising Star 2026 per i talenti emergenti del grande schermo, selezionando ancora una volta un mix di britannici e americani. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia dei BAFTA Film Awards ed è l’unico premio votato dal pubblico.

La rosa dei cinque candidati di quest’anno include Chase Infiniti (Una battaglia dopo l’altra) e Miles Caton (I Peccatori), che hanno già collezionato numerose nomination e vittorie per i loro ruoli di successo. Archie Madekwe (Lurker), Robert Aramayo (I Swear) e Posy Sterling (Lollipop) completano la lista.

Gli esperti di premi potrebbero notare che Infiniti e Aramayo sono gli unici nomi inseriti anche nella lista dei candidati ai BAFTA nelle categorie di recitazione principale. Aramayo, riconoscibile sul piccolo schermo per il suo ruolo da protagonista in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Amazon, ha anche vinto il premio come miglior attore protagonista ai British Independent Film Awards a dicembre, dove Sterling ha ottenuto il premio per la performance rivelazione.

E mentre Infiniti e Caton potrebbero essere i nomi più chiacchierati della lista per la maggior parte degli addetti ai lavori nella stagione dei premi, va anche notato che, dal suo lancio nel 2005 (quando James McAvoy ha portato a casa la statuetta inaugurale), il Rising Star Award ha lasciato il Regno Unito solo tre volte ed è stato vinto da un attore britannico ogni anno dal 2010.

Tra i precedenti vincitori del premio figurano alcuni dei nomi più brillanti del panorama attuale, come Tom Holland, Daniel Kaluuya, Emma Mackey, Will Poulter e Kristen Stewart (l’ultima americana ad aver vinto il premio, nel 2009). Jack O’Connell, che ha vinto il premio nel 2014, sta attualmente raccogliendo elogi dalla critica per la sua interpretazione in 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa e ha recitato al fianco di Caton in I Peccatori, mentre Mia McKenna-Bruce, che ha vinto nel 2024, è la protagonista della serie poliziesca I sette quadranti di Agatha Christie, in uscita domani su Netflix.

David Jonsson, vincitore dello scorso anno, è recentemente apparso e ha prodotto il thriller carcerario di Cal McMau “Wasteman” – che è stato inserito nella lista dei candidati ai BAFTA per il miglior debutto di uno scrittore, regista o produttore britannico – e ha anche ottenuto grandi consensi per The Long Walk.

Ci sono però anche i candidati delle scorse edizioni che non hanno vinto il premio ma hanno poi avuto una gloriosa carriera. Una lista che include nomi del calibro di Cillian Murphy ed Emily Blunt (entrambi nel 2006), Michael Fassbender (2008), Nicholas Hoult (2009), Tom Hiddleston (2011), Lupita Nyong’o (2013), Margot Robbie (2014), Timotheé Chalamet (2017) e Jessie Buckley (2018). Chalamet e Buckley sono i favoriti per la vittoria dei premi come migliori attori sia agli Oscar che ai BAFTA di quest’anno.

La lista completa delle nomination ai BAFTA Film Award sarà annunciata il 27 gennaio, mentre tutti i vincitori saranno svelati durante la cerimonia che si terrà il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra.